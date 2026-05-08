Ferrol en Común reclama una campaña intensiva de control sobre las casas de apuestas y máquinas recreativas

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Ferrol en Común instó al gobierno local a poner en marcha una campaña intensiva de control sobre las casas de apuestas y las máquinas recreativas existentes en la ciudad, ante el aumento de la preocupación por la ludopatía, especialmente entre la población joven.

La formación denuncia la creciente presencia de publicidad relacionada con las apuestas deportivas en televisión, radio, prensa y redes sociales, así como su vinculación con eventos deportivos y figuras destacadas del fútbol. Desde FeC advierten de que este modelo de juego online resulta “moito máis aditivo” debido a la rapidez de las apuestas, los bonos promocionales y la elevada inversión publicitaria.

El grupo municipal también hace referencia a datos de la Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, según los cuales el 83,46% de las personas que realizan apuestas tienen entre 18 y 45 años, situándose el mayor volumen de jugadores entre los 25 y los 35 años, mientras que el crecimiento más acusado se registra entre los jóvenes de 18 a 25 años.

Ferrol en Común asegura además que existe preocupación por el acceso de menores a este tipo de actividades, especialmente en establecimientos hosteleros con máquinas de apuestas. La formación considera que esta problemática afecta con mayor intensidad a los barrios más vulnerables y advierte de las consecuencias sociales derivadas de la ludopatía.

En este sentido, recuerdan que ya presentaron anteriormente una moción para instar al Concello a revisar las ordenanzas urbanísticas con el objetivo de limitar la instalación de casas de apuestas cerca de centros educativos, culturales, deportivos o juveniles.

La formación también criticó la presencia del presidente de la Xunta y de la alcaldesa de A Coruña en la inauguración de la nueva sede de Luckia en la ciudad herculina, una situación que consideran una muestra de “pouca conciencia social” ante un problema que califican de “primeiro nivel”.

Desde FeC reclaman ahora al gobierno municipal medidas concretas, entre ellas campañas formativas en los centros escolares, una mayor vigilancia policial en los locales con sistemas de apuestas rápidas y la elaboración de un análisis exhaustivo sobre la situación en Ferrol en colaboración con entidades sociales especializadas.

Asimismo, solicitan campañas informativas sobre los riesgos del juego y controles policiales para evitar que estas conductas lleguen a normalizarse entre la población más joven.