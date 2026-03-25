El PSOE de Ferrol califica de “operación de maquillaxe” la visita del alcalde a la calle Villarrube

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El grupo municipal socialista de Ferrol mostró este miércoles su indignación al conocer la visita del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, realizada esta mañana a la calle Villarrube, acompañado del concejal de Obras y Servicios, José Tomé, para comprobar el estado de reparación de la calzada en la puesta en marcha del nuevo servicio de mantenimiento de viales.

Los socialistas calificaban esta visita del regidor como una “posta en escena”, resultando “lamentable” que se prestara a “inaugurar un pegote de aglomerado en frío” en una vía que requiere de una repavimentación integral “e non de parches provisionais.”

A su juicio, esta visita es un intento “desesperado” por acalle el debate público “sobre o evidente deterioro das infraestructuras urbanas”, con el objetivo de restar protagonismo a la moción que este jueves presentarán los socialistas en el pleno municipal de marzo.

Al mismo tiempo, recuerdan que este nuevo contrato de mantenimiento de viales cuenta con menos importe que el anterior al pasar de 85.000 euros al mes en reparaciones “a unha cifra mísera de 15.000 euros”, calificando esto como “o maior recorte en mantemento da última década.”