Ferrol renderá homenaxe a Begoña Caamaño cun amplo programa polo Día das Letras Galegas

8 mayo, 2026

Cartel dos eventos das Letras Galegas | Concello de Ferrol

O Concello de Ferrol, a través das concellerías de Normalización Lingüística e Cultura, presentou a programación organizada con motivo do Día das Letras Galegas, que se celebrará o vindeiro 17 de maio e que este ano estará dedicada á escritora, xornalista e activista Begoña Caamaño.

A proposta inclúe actos institucionais, concertos e exposicións co obxectivo de promover a lingua e a cultura galega entre a cidadanía mediante unha programación diversa e aberta a todos os públicos.

A homenaxe principal xirará arredor da figura de Begoña Caamaño (Vigo, 1964-2014), autora recoñecida pola súa reinterpretación feminista dos mitos clásicos en obras como ‘Circe ou o pracer do azul’ e ‘Morgana en Esmelle’. Ademais da súa faceta literaria, desenvolveu unha ampla traxectoria xornalística, especialmente vinculada á Radio Galega.

O acto institucional terá lugar o propio 17 de maio a partir das 17:00 horas no local da AVV de Mandiá, organizado en colaboración coa Agrupación das AAVV do Rural. Durante a xornada realizarase unha lectura sobre a obra da autora homenaxeada e haberá actuacións musicais do grupo As Pías e da banda de gaitas Agarimo.

A programación cultural completarase con dúas citas musicais destacadas. O sábado 16 de maio, ás 20:30 horas, o teatro Jofre acollerá un recital de Amancio Prada con motivo do 50 aniversario de Rosalía de Castro. Xa o domingo 17, ás 19:30 horas, o centro cultural Torrente Ballester será escenario dun concerto gratuíto de Lenda Ártabra.

Tamén haberá espazo para as exposicións. Entre os días 15 e 19 de maio poderá visitarse na Praza de Armas a mostra Ferrol nas Letras Galegas, organizada pola área de Normalización Lingüística. Ademais, o día 15 inaugurarase no centro cívico Carvalho Calero unha exposición dedicada á vida e obra de Rosalía de Castro.

Con esta programación, o Concello de Ferrol reafirma o seu compromiso coa promoción da lingua e da cultura galega a través da colaboración entre distintas áreas municipais e da posta en marcha de actividades pensadas para toda a veciñanza.

