El Intendente de San Fernando pronunció una conferencia en Exponav, Ferrol, sobre el Cuerpo de la Intendencia de la Armada

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Con motivo del 309 aniversario del Cuerpo de Intendencia de la Armada y dentro de los actos conmemorativos por tal acontecimiento, tuvo lugar en la sala Carlos III de EXPONAV, en Ferrol, una conferencia bajo el título de «Intendencia Naval Española, una nueva visión”, que fue impartida por el Intendente de San Fernando, coronel

Alfonso de la Hoz González, director de la revista Bolina (Boletín de Intendencia de la Armada).

La presentación corrió a cargo del Intendente de Ferrol, el teniente coronel Javier Naranjo Rodríguez y al acto asistieron el Intendente General de la Armada, General de División Jaime Montero Fernández de Bobadilla y el

General de Intendencia Francisco Javier Delgado Sánchez, director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, así como las principales autoridades navales de Ferrol, entre ellas el Almirante jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el General de Brigada de Infantería de Marina, Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, Manuel García Ortiz; el General de División de Intendencia, en la reserva, Rogelio Bandín Mosteyrín; el Delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; los comandantes-directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada ESENGRA y “Antonio de Escaño”, capitanes de navío José Manuel Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús González-Cela Franco; el coronel jefe del Tercio Norte de Infantería de Marina, Antonio Javier Palmero Romero; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), Manuel Aguirre González; el coronel de Intendencia, retirado, Juan Antonio Rodríguez- Villasante Prieto; y el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, capitán de fragata José M. de Mata Hervás.

De la Hoz insistió en recuperar para la historia del Cuerpo de Intendencia de la Armada la labor de los veedores, contadores y escribanos durante los siglos XV y XVI, la era de los descubrimientos y de las grandes expediciones que llevaron a la conquista del Nuevo Mundo.

También se refirió a grandes próceres ferrolanos del Cuerpo de Intendencia como Leandro Saralegui (ferrolano de adopción, aunque nacido en Tuy) y José Luis Prado Nogueira, premio Nacional de Poesía en 1960; así como al valor

demostrado en la guerra de Cuba por otro ferrolano, el entonces capitán de navío Antonio Eulate Fery, comandante del Crucero Vizcaya, en el que falleció el contador de navío José Cánovas Fabre.

Al finalizar la conferencia, el coronel De la Hoz recibió de manos del jefe del Servicio de Aprovisionamiento y Transportes del Arsenal de Ferrol, teniente coronel Pedro Hernández García, una pequeña réplica del faro de Cabo Prior.