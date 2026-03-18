O Parrulo Ferrol gana este miércoles a Lugo Sala y jugará la Final de la Copa Galicia

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

O Parrulo Ferrol se reencuentra con la victoria y lo hace de la mejor manera, imponiéndose por 2-9 al Lugo Sala, en la semifinal de la Copa Galicia, disputado en la noche del miércoles, en el Pabellón Municipal de Lugo.

El partido empezaba con los ferrolanos queriendo llevar el dominio del juego desde los primeros instantes, dándole una mayor velocidad al juego, obligando a los lucenses a defender en su área. Lo intentaba en dos ocasiones Niko Vukmir con un disparo en el borde del área y otro en la frontal, pero ambas acababan de la misma manera, con el meta Yeray evitándolo en buenas intervenciones.

Tras estos intentos, quien conseguía abrir la lata era Morgato al culminar una buena jugada de equipo con un gol al segundo palo, adelantando a un O Parrulo Ferrol que veía como al siguiente minuto Gonzalo Santa Cruz ampliaba distancias con un tiro raso desde la frontal del área.

Los lucenses nunca bajaron los brazos, subiendo sus líneas para intentar crear peligro en la portería defendida en este primer tiempo por Caio César, consiguiendo recortar distancias de estrategia, con un gol de Pablo V de tiro cruzado raso desde el borde del área a la salida de un córner, mientras que, casi sin tiempo para reaccionar Pansi colocaba un balón desde el borde del área a la escuadra con un potente tiro que se estrellaba en el palo e iba para dentro, empatando el partido con el 2-2.

La reacción de O Parrulo Ferrol no se hacía esperar y, tras solicitar tiempo muerto, en la primera jugada, Morgato volvía a marcar para hacer el 2-3 con un nuevo tanto al segundo palo. No querían llevarse más sustos en esta recta final de periodo y aparecía el capitán Iván Rumbo para dejar el marcador al descanso en 2-4 al anotar sobre la línea de gol al hacerse con un rechace.

El segundo tiempo empezaba con el Lugo Sala queriendo presionar a toda la pista para intentar recortar las diferencias, pero los ferrolanos le hacían frente a este juego, consiguiendo Penezio el gol que rompía este partido, con un tiro casi sin ángulo por alto desde la línea de fondo que se colaba por la escuadra para hacer el 2-5.

Esto daba alas a O Parrulo Ferrol, manteniendo su estilo de juego y su ritmo, ante un cuadro lucense que arriesgaba para intentar anotar y esto lo sabía aprovechar Rubén Orzáez en una buena jugada personal desde atrás, compinchándose con Gonzalo Santa Cruz para que este se la pusiera al segundo palo, anotando el sexto y, justo unos segundos después, Morgato culminaba su hattrick al rematar al segundo palo un nuevo centro, dejando el marcador en 2-7.

Los parrulos tenían el control total del juego ante un Lugo Sala que luchaba por todos los balones y nunca bajó los brazos, teniendo varias ocasiones que lograba sacar Mati Starna, ocupando la portería en este segundo periodo y siendo protagonista del octavo, al enviarle un buen balón largo desde su área a Iván Rumbo para que este, en carrera desde la línea de fondo se sacara un tiro cruzado raso que era el octavo para los ferrolanos.

El portero Aarón empezaba a jugar de cinco para los lucenses, pero O Parrulo Ferrol estaba realizando una buena defensa, cortando todas las posibles llegadas y ya, en los últimos segundos, Bruno Días cerraba la cuenta desde la frontal del área por raso, a pase del jugador de filial Borja, haciendo definitivo el 2-9.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol se clasifica para la Final de la Copa Galicia, viéndose las caras con el Noia Portus Apóstoli, en un partido que se disputará el miércoles 1 de abril, en el Palacio de los Deportes de Pontevedra, en horario por confirmar. Mientras tanto, el próximo partido de los parrulos será el domingo 29, recibiendo al Quesos Hidalgo Manzanares, en la 23ª jornada de la Primera División, que se disputará a partir de las 17:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Lugo Sala: Yeray, Isi, Jose, Pablo V, Miguel – también jugaron – Yago Tenreiro, Pansi, Mitxel, Brunito, Pedro y Aarón.

O Parrulo Ferrol: Caio César, Iván Rumbo, Turbi, Niko Vukmir, Penezio – también jugaron – Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Morgato, Diogo, Jhoy, runo Días, Rubén Orzáez, Borja y Mati Starna.

Árbitros: Héctor Vilas y Javier Menéndez, junto con Andrea de Luis como asistente (Comité gallego). Amonestaron al local Pansi y al visitante Turbi, como a su entrenador Gerard Casas.

Goles: 0-1 Morgato min.5, 0-2 Gonzalo Santa Cruz min.6, 1-2 Pablo V min.16, 2-2 Pansi min.17, 2-3 Morgato min.18, 2-4 Iván Rumbo min.19, 2-5 Penezio min.23, 2-6 Rubén Orzáez min.26, 2-7 Morgato min.26, 2-8 Iván Rumbo min.33, 2-9 Bruno Días min.39.

Pabellón: Municipal de Lugo.