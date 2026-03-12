El PSOE pide un espacio digno y seguro para el personal de Estadística y Padrón del Concello de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Grupo Municipal Socialista de Ferrol solicita al gobierno municipal que la modernización tecnológica anunciada este miércoles en el sistema de gestión del padrón municipal de habitantes solo sea el primer paso en este departamento, solicitando mejoras en las condiciones en las que se presta este servicio.

El concejal socialista Rafael Fernández quería señalar que el actual espacio en el que se presta este servicio de Estadística y Padrón en el Concello de Ferrol “non reúne as condición mínimas necesarias para o desenvolvemento do traballo”, en una situación que ya fue advertida en informes del servicio de prevención de riesgos laborales. Según estos informes, existen problemas relacionados con la falta de espacio suficiente, con el acceso a la zona de trabajo y con las condiciones ambientales del local.

La seguridad también es un motivo de preocupación, recordando Rafael Fernández que en estos últimos meses se han producido dos agresiones en este servicio, en una situación “que pon de manifestó a necesidade de mellorar as condición de seguridade e organización do espazo” tanto para el personal municipal como para la atención al público.