Las entidades vecinales de Ferrol podrán solicitar ayuda al Concello para sus actividades en 2026

El gobierno municipal de Ferrol ha presentado este lunes en la comisión a los grupos municipales el borrador de las bases reguladoras de las subvenciones a entidades vecinales de este 2026.

Habrá dos líneas de financiación. La línea 1 será de actividades y programas de interés general que favorezcan la dinamización vecinal en los barrios y en las parroquias, como actividades y programas de tipo físico; programas de ocio y tiempo libre que promuevan espacios de convivencia y encuentro; actividades formativas o programas sociales, entre otras; mientras que la línea 2 está destinada a gastos ordinarios de funcionamiento necesarios para el cumplimiento de los fines propios de las entidades vecinales.

El siguiente paso tras la presentación de este borrador, será llevarlo a la junta de gobierno local para su aprobación, reconocía el concejal de Participación Ciudadana, Javier Díaz, poniendo en valor el trabajo realizado por las entidades vecinales “cunha programación estable ao longo do todo o ano, contribuíndo así a dinamizar a vida comunitaria nos barrios e parroquias e a complementar o traballo que se impulsa desde o Concello.”

Podrán concurrir a estas subvenciones todas las asociaciones vecinales que cumplan los requisitos y las finalidades recogidas en unas bases que, tras su aprobación en la junta de gobierno local, serán remitidas al BOP para su publicación.