674 firmas solicitan la apertura de la puerta del muro donde se realizaban los fusilamientos en el castillo de San Felipe

Una de las puertas del castillo de San Felipe se encuentra actualmente cerrada al público, como es la que da acceso al muro donde se realizaban los fusilamientos en 1936 y un grupo de familiares de las personas asesinadas, apoyados por personas que formaron parte del grupo de trabajo que hizo posible el monumento de las víctimas del franquismo en Canido, solicitan formalmente su reapertura al Concello de Ferrol, entregando en registro 674 firmas.

Querían agradecer su apoyo al BNG, PSOE y Ferrol en Común en el proceso de recogida de firmas para que se pueda reabrir esta puerta, afirmaba Tom Blanco. En la historia del castillo de San Felipe “hai unha parte que omítese e non se nomea”, como es su uso como cárcel franquista y como lugar donde los golpistas asesinaron a alcaldes, concejales, maestros, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, militares fieles a la República, periodistas y ciudadanos de Ferrol y comarca “que abogasen pola libertade e pola democracia”.

A día de hoy es “inconcebible” por parte de la alcaldía de Ferrol “que de maneira deliberada” no quiera permitir el acceso a este muro, calificándolo de “falta de sensibilidade” cara a las personas que los precedieron en este cargo, como es el caso de los alcaldes y concejales que fueron asesinados; en unas visitas organizadas a la fortificación “que contan cunha censura propia doutras épocas”, poniendo como ejemplo el total acceso a campo de exterminio nazi de Auschwitz por parte de las autoridades de Cracovia-Birkenau.

Con esta medida se impide “lembrar e dignificar” a los vecinos que vieron truncado su modo de vida, en una “anomalía democrática que atenta o rigor histórico e a xustiza”, impidiéndole a las familias poder “honralos no lugar onde foron asesinados” y están hartos “das escusas da alcaldía” sobre este tema.

Una parte de la historia que no se cita y un cartel retirado

Sabela Díaz afirmaba que en estos últimos meses había participado en visitas culturales organizadas por el Centro de Mayores de la Plaza de España “para saber qué citaban da memoria histórica” y en ninguno de los lugares hacían referencia a lo sucedido en esta época.

En referencia a la visita al castillo de San Felipe, la guía turística les dijo que se podía acceder a toda la fortificación menos al lugar actualmente en obras de rehabilitación de la casa del Comandante “e eu dixen que había unha parte que levaba tempo pechada indebidamente”, pero no les llevó a este lugar “nin nos citou nada desta historia” y solo hacían referencia a otros hechos históricos como la batalla de Brión.

Debido a esto, acudieron posteriormente al castillo de San Felipe para colocar un cartel “para reclamar a apertura desta porta”, tras negarles el acceso desde la recepción “recibindo ordenes de que o Concello de Ferrol non o autoriza.”

Para las familias de las personas asesinadas esta medida es “unha falta de respeto e da dignidade das victimas” y que, tras la colocación del cartel en esta puerta “o grupo do goberno deu orde de retíralo.”

Con la obligación actual de la Ley de la Memoria Democrática, solicitan con 674 firmas para esta reapertura, entre los que figuran los nombres de cuatro exalcaldes de Ferrol Manuel Couce Pereiro, Xaime Bello, Jorge Suárez y Ángel Mato, afirmaba Anxo Ferreiro.