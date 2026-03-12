El Plan de Barrios del Concello de Ferrol actuó durante esta semana en Canido

Entre el 2 y el 8 de marzo el trabajo del Plan de Barrios del Concello de Ferrol se centró en Canido y, para comprobar las actuaciones realizadas, este jueves el alcalde José Manuel Rey Varela y el concejal de Servicios, José Tomé se reunieron con la asociación vecinal del barrio.

Se realizó el segado de todas las zonas verdes, que en total suman más de 22.000 metros cuadrados, la poda del arbolado en las calles Pérez Parallé y Maiola, en la que se plantaron 30 unidades de viola tricolor y diez unidades de ciclamen latinia en maceteros, y se instaló un banco y una papelera en el aparcamiento disuasorio.

En cuanto a los trabajos de limpieza realizados por Urbaser, se centraron en el desbroce y chapeo en todo el barrio, en una superficie de 10.600 metros. Se realizó también una actuación en el lavadero de Ínsua y se limpiaron sumideros y contenedoras.

Al mismo tiempo, la empresa de mantenimiento eléctrico ejecutó 28 actuaciones de mantenimiento correctivo y preventivo.

Nuevas inversiones en Canido

El alcalde José Manuel Rey Varela aprovechaba esta reunión para reafirmar el compromiso del gobierno municipal con Canido en materia de accesibilidad, con tres proyectos ya anunciados como son los 1,4 millones de euros para la reurbanización de la calle Doutor Fleming, entre las calles Alonso López e Ignacio Martell; la mejora de Pérez Parallé, entre Muíño do Vento y la calle Ínsua; y la instalación de un ascenso en la calle Rampa para conectar con Doutor Fleming.