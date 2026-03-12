El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible empieza con la reparación de la carretera FE-13

Este jueves han empezado los trabajos de reparación de la carretera FE-13, dentro del plan especial activado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al tratarse de una vía que pertenece a la Demarcación de Carreteras del Estado, con un estado que se había agravado debido a las inclemencias meteorológicas de estos primeros meses de 2026.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde acudía a esta vía, acompañado de la concejala de Urbanismo, Blanca García, en unas obras que han contado con una inversión de 140.000 euros y con una duración estimada de una semana.

La concejala de Urbanismo, Blanca García, quería dar las gracias al subdelegado del Gobierno y a la Demarcación de Carreteras del Estado “por realizar esta actuación de urgencia”, en unas intervenciones que el gobierno local estaba realizando desde el mes de septiembre.

También quería agradecer la otra petición realizada desde el gobierno local, en materia de desbroces en las carreteras “que también se han ejecutado en esta semana”.

Estos problemas en las carreteras se han agravado “debido a las condiciones meteorológicas” de estos primeros meses de año, algo que afectaba a todas las administraciones públicas, poniendo en valor el plan integral de aglomerados anunciado por el Concello de Ferrol, con una dotación de más de dos millones de euros.

Al mismo tiempo, avanzaba que en esta próxima semana empezarán los trabajos de la nueva empresa de mantenimiento de viales “para ejecutar todas las reparaciones, si el tiempo lo permite” de los viales de titularidad municipal.

Un equipo completo movilizado para realizar esta actuación

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde quería poner en valor el compromiso del gobierno central con Galicia, con una inversión total en conservación de viales dotado de 167 millones de euros, con 40,9 millones correspondientes a la provincia de A Coruña y, de los cuales, seis millones han sido destinados específicamente a estas actuaciones derivadas de las borrascas que han afectado a las infraestructuras en estos últimos meses.

Una de estas vías seriamente dañadas era la FE-13, en una carretera que había sido arreglado hace apenas seis meses “e volveu presentar deterioros debido ás condición meterolóxicas”, reconocía el subdelegado del Gobierno.

Para esta actuación, han movilizado un equipo completo de extendido de mezcla de bituminosa en caliente, con un total de 24 operarios, diez máquinas y seis camiones, con el objetivo de “recuperar as condición óptimas de seguridade e circulación nas estradas estatais, reforzando ao mesmo tempo o mantemento dunha rede viaria fundamental para a mobilidade e a actividade económica da provincia.”