A senda entre Xuvia e Freixeiro gaña árbores autóctonas nunha plantación con alumnado de Narón

Narón acolleu unha nova xornada de plantación de árbores autóctonas promovida pola empresa Cementos Tudela Veguín, pertencente ao Grupo Masaveu, en colaboración co Concello.
A actividade, celebrada a partir das 12.30 horas na senda que conecta Xuvia con Freixeiro á altura de Piñeiros, contou coa participación do alumnado de sexto curso do CPR Santiago Apóstol e o seu profesorado.
A alcaldesa, Marián Ferreiro, e o concelleiro de Medio Ambiente, Manuel Ramos, participaron nesta iniciativa de educación ambiental e mellora dos espazos verdes de Narón xunto a representantes da empresa.
En total, plantáronse dúas decenas de ameneiros, salgueiros e freixos, nunha actividade pensada para concienciar as novas xeracións sobre a importancia da protección da contorna natural.
Ferreiro destacou que este tipo de accións “axudan a crear conciencia entre a xente máis nova sobre a necesidade de coidar o medio ambiente e de conservar os nosos espazos naturais”.
Ramos agradeceu a implicación da empresa promotora e da comunidade educativa, subliñando a importancia da colaboración entre administración, tecido empresarial e centros educativos para impulsar iniciativas ambientais.
Esta plantación dá continuidade ás campañas de sensibilización que a compañía desenvolve no municipio desde hai máis dunha década, en espazos cedidos polo Concello de Narón como a praza Clara Campoamor ou noutros tramos desta senda peatonal e ciclista.
A empresa promotora, Cementos Tudela Veguín, mantén unha longa relación con Narón a través da súa planta industrial no polígono de Río do Pozo, unha das instalacións históricas do grupo en Galicia.
A xornada de sensibilización medioambiental desenvolveuse nun ambiente participativo e educativo, coa plantación como símbolo dun compromiso compartido co coidado do territorio e coa sustentabilidade futura do concello.