El CITENI del Campus Industrial de Ferrol participa en una patente que detecta el origen orixe del radón en interiores

El radón es un gas radiactivo natural que puede acumularse en espacios cerrados y supone un riesgo importante para la salud, especialmente por su relación con el cáncer de pulmón. Galicia, por su geología, es una de las regiones con mayores niveles potenciales de radón en España.

Personal investigador del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidad de A Coruña (UDC) ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, en Ferrol logra la concesión de la patente de un sistema y método de localización de fuentes emisoras de radón en interiores. Desarrollada en colaboración entre la UDC, la UVigo y el CUD-ENM, permite identificar con precisión las entradas de este gas ionizante en edificios.

Siguiendo el rastro invisible: localizar para proteger

Ofrece un sistema que localiza de forma rápida y precisa los puntos de emisión. Combina sensores móviles y estáticos con un vehículo autónomo que recorre las instalaciones y mide la concentración del gas en distintos lugares. Un algoritmo de interpolación espacial se sirve de la krigeaxe (kriging) para procesar las lecturas y guía el vehículo hacia la fuente emisora. También utiliza campanas móviles que aíslan los sensores del aire en movimiento, para garantizar que cada medición sea precisa. Esto permite generar mapas detallados y detectar rápidamente fisuras o puntos de entrada del gas. Saber exactamente por donde entra el radón permite aplicar medidas directas y eficaces como sellar grietas e instalar barreras o sistemas de ventilación localizados. Así se protege mejor la salud y se optimizan el tiempo y los recursos.

Uniendo fuerzas contra el radón

La concesión de esta patente surge del proyecto RnMod (PICUD 2022-03), dedicado a desarrollar modelos predictivos del comportamiento del radón en edificios y estrategias de mitigación. La iniciativa cuenta con financiación del CUD-ENM, de la UVigo y del Campus Industrial de Ferrol.

En la UDC, el desarrollo corrió a cargo de personal investigador del Grupo de Ingeniería Mixto (GEM): María Isabel Lamas y Juan José Cartelle, miembros del CITENI; y de José Antonio Orosa. Completan el equipo Miguel Ángel Gómez, del Grupo de Tecnología Energética (GTE) de la UVigo; y Arturo González, del Grupo de Ingeniería Térmica y Ambiental (InTeam) del CUD-ENM. Este avance tecnológico proporciona una herramienta eficaz, autónoma y precisa para proteger la salud en interiores, y puede emplearse tanto en viviendas como en edificios públicos e industriales.