Conferencia-homenaje sobre el legado del ferrolano Emiliano Aguirre, en el Campus Industrial

El Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol acoge, este miércoles 11 de marzo, a las 19:00 horas, el último de los relatorios del Ciclo de Conferencias “Oríxes”, creado en homenaje al fallecido paleontólogo ferrolano Emiliano Aguirre, que promueve la Universidade da Coruña (UDC) junto con el Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial.

Esta iniciativa, en la que también colaboran la Fundación Luis Monteagudo y el Centro Cultural Torrente Ballester, está abierta a toda la comunidad universitaria y al público general interesado.

El catedrático emérito de Geología de la UDC y académico numerario de la Real Academia Gallega de las Ciencias (RAGC), Juan Ramón Vidal Romaní, y la secretaria del Instituto Universitario de Xeología Isidro Parga Pondal, nado en 1994 gracias al convenio firmado entre la institución herculina y el Laboratorio Geológico de Laxe, Aurora Grandal d´Anglade, impartirán la conferencia “El trabajo de Emiliano Aguirre en Galicia: antes de la (y en la) Universidade da Coruña”..