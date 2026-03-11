Ferrol contará con un nuevo sistema de gestión del padrón municipal

11 marzo, 2026 Dejar un comentario 189 Vistas

Área de Registro y Padrón en el Palacio Municipal | Concello de Ferrol

La empresa Spai Innova Astigitas será la encargada de dotar al Concello de Ferrol de un nuevo sistema integral de gestión del Padrón municipal de habitantes, al recibir la adjudicación del contrato por 223.850 euros.

Así lo confirmaba este jueves la concejala de Estadística y Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, debido a que el actual programa desarrollado hace unos años por el Centro de Recursos Informáticos del Concello de Ferrol se encuentra tecnológicamente desfasada, limita la eficiencia del servicio y no permite cumplir con comodidad determinados requerimientos, al no poder integrarse con otros sistemas informáticos municipales y autonómicos.

Este nuevo programa también permitirá “un mellor tratamento dos datos de todos os veciños”, afirmaba la concejala tras la adjudicación, como también trámites más ágiles en altas, bajas o modificaciones; reducción de fallos y mayor seguridad en la información personal, resolución más rápida de incidencias enviadas por el Instituto Nacional de Estadística.

A nivel legal el Concello de Ferrol asegura el cumplimiento normativo y técnico padronal, moderniza y hace más eficiente la gestión del padrón, reforzando la seguridad, la trazabilidad y la calidad del dato, así como facilita la explotación de la información para apoyar la toma de decisiones municipales.

Lea también

El aula hospitalaria del CHUF acogió el ciclo «cinema sorrisos» con cortometrajes del Festival de Cans

El aula hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol acogió en la mañana de este …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *