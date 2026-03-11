Ferrol contará con un nuevo sistema de gestión del padrón municipal

Compartir Facebook

La empresa Spai Innova Astigitas será la encargada de dotar al Concello de Ferrol de un nuevo sistema integral de gestión del Padrón municipal de habitantes, al recibir la adjudicación del contrato por 223.850 euros.

Así lo confirmaba este jueves la concejala de Estadística y Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, debido a que el actual programa desarrollado hace unos años por el Centro de Recursos Informáticos del Concello de Ferrol se encuentra tecnológicamente desfasada, limita la eficiencia del servicio y no permite cumplir con comodidad determinados requerimientos, al no poder integrarse con otros sistemas informáticos municipales y autonómicos.

Este nuevo programa también permitirá “un mellor tratamento dos datos de todos os veciños”, afirmaba la concejala tras la adjudicación, como también trámites más ágiles en altas, bajas o modificaciones; reducción de fallos y mayor seguridad en la información personal, resolución más rápida de incidencias enviadas por el Instituto Nacional de Estadística.

A nivel legal el Concello de Ferrol asegura el cumplimiento normativo y técnico padronal, moderniza y hace más eficiente la gestión del padrón, reforzando la seguridad, la trazabilidad y la calidad del dato, así como facilita la explotación de la información para apoyar la toma de decisiones municipales.