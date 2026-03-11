El aula hospitalaria del CHUF acogió el ciclo «cinema sorrisos» con cortometrajes del Festival de Cans

Compartir Facebook

El aula hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol acogió en la mañana de este miércoles el ciclo de Cinemas Sorrisos organizado por integrantes del Festival de Cans. Este ciclo consistió en una sesión de proyección de tres cortas para niños hospitalizados. La sesión fue de una duración de una hora, y estuvo dirigida por una persona del festival.

Antes y después de la proyección, seis niños de entre 3 y 8 años contactaron por videoconferencia con Alfonso Pazo, director del Festival de Cans, que se hace en ese lugar, Cans, del Ayuntamiento de Porriño. Las piezas que se proyectaron en esta mañana en el área sanitario ferrolana fueron «Vinte en Cans | «Agroglamour 23«, de Javi Sobrado, documental de 22 minutos sobre el ambiente y el espíritu del Festival de Cans, con vecinas, vecinos, actores y actrices; Liminal Station, de Mario Filloy, docuficción de 9 minutos sobre la vida de un gato que vive en una estación de tren abandonada, y que fue Mención Especial sección Nuevas Camadas menores de 25 años en la última edición de Cans; y, por último, Toxos, de Jaqueline Reimúndez, sobre un grupo de chicos que se juntan para encontrar un tesoro.

Desde la Subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la ciudadanía, que promueve esta actividad, destacan sobre estas proyecciones que “es un momentos de evasión, para conocer otras visiones, y aspectos diferentes del cine y los cortometrajes de autores de la comunidad autónoma”. En esa misma línea, habla la profesora del aula hospitalaria, Raquel Abella, que coincide en las nuevas visiones a través del cine, y que valora muy positivamente “todo lo que sean actividades nuevas que saquen a los pequeños y pequeñas de la rutina, sobre todo a aquellos que pasan varios días hospitalizados”.



