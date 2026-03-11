La XII edición de la FIRST LEGO League Galicia reúne este sábado a más de 450 jóvenes en el Campus Industrial de Ferrol

La Universidade da Coruña (UDC) organiza la décimo segunda edición de la FIRST LEGO League Galicia (FLL Galicia), este sábado 14 de marzo, entre las 9:00 y las 19:00 horas, en el Campus Industrial de Ferrol. En esta ocasión, participan un total de 53 equipos (32 en la categoría FLL Challenge, 19 en la FLL Explore y 2 en la FLL Discover) y más de 450 jóvenes y chicas de distintos puntos de Galicia y de Asturias.

El evento, coordinado por el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), José Antonio Becerra, podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube de la FLL Galicia. Como ya ven siendo habitual, las presentaciones de los Proyectos de Innovación se harán en las aulas de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y en las de la Facultad de Humanidades y Documentación del campus ferrolano mientras que el Juego del Robot se disputará en el Pabellón Municipal de Esteiro y la entrega de premios tendrá lugar, a partir de las 17:00 horas, en el Auditorio de Ferrol, situado en el barrio de Caranza.

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y el Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC) promueven, un año más, una iniciativa en la que colaboran la Xunta de Galicia, a través de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social – dependiente de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración -, a Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol. Además, patrocinan a FLL Galicia el Grupo Gabadi, a través de la Cátedra Gabadi UDC Avelino Llago, el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG), el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia (CPEIG), Gadisa, Neodyn, ERROR! Ferrol, PuntoGal y TodoOcio Narón.

Que es la FIRST LEGO League?

La FIRST LEGO League es un programa internacional que desafía a jóvenes y chicas de entre 4 y 16 años, divididos en 3 categorías, a resolver problemas del mundo real como pueden ser el reciclaje, la educación o las energías renovables. Mediante su resolución, los jóvenes y jóvenes disfrutan con la ciencia y la tecnología. Al mismo tiempo, aprenden valiosas habilidades para su futuro profesional y personal como son el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación.

El desafío FIRST LEGO League en España

Desde el año 2022, la Asociación ingeniera.soy es la entidad que impulsa la FIRST LEGO League en España en colaboración con el 20% de las universidades españolas, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación como socios. Además, la iniciativa es posible gracias a la colaboración de empresas y entidades que acercan a los participantes a los conocimientos y profesiones STEAM.

¿Cómo funciona la FIRST LEGO League?

Cada equipo se acerca a la temática anual diseñando y construyendo un robot que sea quien de resolver los retos propuestos. Además, la chavalada participante tendrá que investigar sobre esa temática y realizar un Proyecto de Innovación que proponga una solución a un problema real. Los equipos documentarán su trabajo y compartirán sus hallazgos. A lo largo de la experiencia, cada uno de los chicos y jóvenes deberá defender los Core Values fundamentales de la FLL: el descubrimiento, el trabajo en equipo, la inclusión, el impacto, la diversión, la innovación y el gracious professionalism.

El desafío de este año lleva el nombre de UNEARTHED y está inspirado en el fascinante mundo de la arqueología. En esta temporada, los y las participantes tendrán la oportunidad de explorar como los descubrimientos del pasado nos pueden ayudar a diseñar un futuro mejor. De este modo, los equipos tendrán que investigar sobre temas históricos desenterrando misterios del pasado mientras diseñan las tecnologías del futuro.

Los tres equipos que ganen la FIRST LEGO League Galicia participarán en la gran final nacional de la FIRST LEGO League, el próximo 11 de abril, en Burgos.