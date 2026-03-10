‘Redescubre San Felipe’ recibe a más de 500 escolares en sus primeras visitas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La nueva actividad ‘Redescubre San Felipe: Historia, Patrimonio e Comunidade’ abría sus puertas este lunes en la histórica fortaleza, realizada por el Concello de Ferrol, con la apuesta de potenciar uno de los símbolos de la ciudad.

Están confirmadas las visitas hasta el viernes de más de 500 escolares de 5º y 6º de educación primaria del CEIP Pazos, CEIP A Laxe, CEIP Ángela Ruiz Robles, CEIP Cruceiro de Canido, CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte, CEIP Ponzos, CPR Belén, CPR Cristo Rey, CPR Valle Inclán y CPR Arenales Santa Juana.

Los escolares conocerán la histórica fortificación de manera lúdica, incluyendo, además, una busca del tesoro por sus dependencias.

Jornadas teatralizadas y conferencias abiertas al público

El sábado 14 empezará un fin de semana dedicado al público general, con salida en barco a las 16:00 horas desde el muelle de Curuxeiras hasta el castillo, con una visita teatralizada a las 16:30 horas, volviéndose en barco a las 18:00 horas, mientras que el domingo 15, la salida será a las 10:30 horas desde el mismo lugar y a las 11:00 en la sala de Cureñas de la fortificación se impartirá una charla sobre la evolución histórica del castillo a cargo de José López Hermida, comandante retirado y miembro de la Asociación Columba y, a las 12:00 horas, se disertará sobre la historia reciente del castillo en el siglo XX impartida por Eliseo Fernández Fernández, con un regreso estimado a las 13:30 horas.