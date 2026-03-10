Un juzgado de Ferrol amplía la investigación por la muerte de dos trabajadores en el astillero Blascar de A Graña

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La instructora del Juzgado de Instancia Número 2 de Ferrol ha dado un giro a la causa abierta por el siniestro laboral ocurrido en el astillero Blascar, en el lugar de A Graña, en Ferrol, que el 3 de octubre de 2014 costó la vida a dos trabajadores.

Mediante una resolución fechada el pasado 5 de marzo, la magistrada ha acordado ampliar la imputación contra los responsables de la empresa y extiende el objeto del procedimiento a la posible comisión de dos delitos de homicidio por imprudencia y un delito contra los derechos de los trabajadores con resultado de muerte.

Las víctimas mortales fallecieron al explosionar la bodega del buque ‘Sempre Güeto’ cuando realizaban labores de acondicionamiento en su interior.

Hasta ahora, la causa se instruía únicamente por un presunto delito contra la seguridad y la higiene en el trabajo. Sin embargo, la nueva resolución judicial considera que los hechos deben ser analizados desde una perspectiva penal más amplia para determinar el grado de responsabilidad de los directivos de la compañía naval en el siniestro.

INFORME DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

Esta decisión se produce después de que la Inspección de Trabajo emitiera, hace varios meses, un informe en el que responsabilizaba directamente a la empresa del accidente.

El documento concluía que no se habían adoptado las medidas de seguridad preceptivas para el desempeño de tareas en espacios confinados, una circunstancia que el juzgado considera ahora necesario explorar en vía penal, más allá de la mera infracción de la normativa de prevención.

El procedimiento continúa en fase de instrucción. En la causa ejerce la acusación particular, en representación de uno de los fallecidos, la letrada Olaia Medín Carollo, del despacho ferrolano Barro y Medín Abogadas, que ha venido solicitando la práctica de diligencias para esclarecer las eventuales responsabilidades personales de los cargos directivos del astillero en el trágico suceso.