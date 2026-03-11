El gobierno de Ferrol presenta a los sindicatos el nuevo plan estratégico de prevención del Concello

El Concello de Ferrol quiere combatir la siniestrabilidad laboral, fomentando una cultura de prevención, presentando este jueves en el Comité de Seguridad y Salud el nuevo Plan de Prevención para todo su personal municipal, con el objetivo de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, planificándose la actividad preventiva, según afirmaba la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo.
Este documento recoge la estructura organizativa, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para alcanzar los objetivos de la prevención, asignando en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, responsabilidades y funciones en los distintos procesos y niveles jerárquicos.
Esta es una demanda histórica por parte de los representantes de los trabajadores “e nunca abordouse o tema ata o de agora”, reconocía la concejala. Ahora serán los representantes los que podrán presentar sus aportaciones y propuestas de cara a mejorar el documento, antes de su aprobación definitiva.