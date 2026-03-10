Rey Varela visita el nuevo parque infantil cubierto del Inferniño antes de su apertura

Quedan solo algunos detalles por finalizar para que el primer parque infantil cubierto de Ferrol, situado en el Inferniño pueda inaugurarse, en una recta final de unas obras que han sido visitadas este martes por parte del alcalde, José Manuel Rey Varela.

Con este parque cubierto “a praza do Inferniño vai ganar moitísimo”, afirmaba el regidor, que contará con nueva iluminación, mejorando su visibilidad y eficiencia energética.

En esta visita quiso hacer un agradecimiento especial a todos los equipos que han realizado este proyecto, como también a la AVV del Ensanche “A”, por su participación permanente en las mejoras de la ciudad y del barrio.

Por su parte, el presidente de la AVV, Rafa Leira, destacaba que este nuevo espacio “é moi útil e aproveitable para os nenos”, esperando que las familias puedan disfrutar de este espacio “para todos e tan necesario para o barrio.”