Nueve administrativos se suman a la plantilla del Concello de Ferrol

10 marzo, 2026 Dejar un comentario 173 Vistas

La plantilla del Concello de Ferrol se ha reforzado con nueve nuevos administrativos que han tomado posesión de su cargo este martes y que se incorporarán a las áreas de Estadística, Intervención, Deportes, Bienestar, Recursos Humanos, Seguridad y Movilidad, Servicios y Urbanismo.

Gracias a estas incorporaciones, procedentes de OPE de procesos anteriores que se unificaron en un único proceso, la administración municipal “continúa avanzando na mellora da atención á cidadanía e no reforzo da súa organización interna”, afirmaba el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela al darles la bienvenida.

En esta línea, también se incorporarán 24 funcionarios interinos procedentes de la lista resultante de este proceso “co obxectivo de reforzar aquelas áreas que requiran máis recursos humanos.

