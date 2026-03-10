Ferrol recuerda a Amador Rey y Daniel Niebla en este 10 de marzo

Compartir Facebook

Este martes, 10 de marzo, era un día de recuerdo y de reivindicación, en los actos conmemorativos de los sucesos de 1972, en el que fueron asesinados en una manifestación los operarios de la antigua Bazán Amador Rey y Daniel Niebla, y en el que se conmemora el Día de la lucha obrera gallega.

Como viene siendo habitual en los últimos años, la división sindical volvía a producirse, al desmarcarse la CIG del acto institucional del Concello de Ferrol qué si apoyaron CIG, CCOO y MAS.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recordaba que se hacía esta ofrenda floral en homenaje a Amador Rey y Daniel Niebla, como también para todas las personas que trabajan para conseguir una mayor igualdad y mejores oportunidades, reconocida por unanimidad en el Parlamento de Galicia en 1997.

En el ámbito del empleo, Ferrol “quere seguir medrando” y el compromiso del gobierno y de la corporación municipal es poder seguir continuando en este camino.

Posteriormente la corporación municipal y los representantes sindicales realizaban la ofrenda floral en el monumento, con la sinfonía de ‘Ferrol 72’ creada para esta conmemoración hace cuatro años, con motivo del 50 aniversario, finalizando el acto con el himno gallego.

Catorce movilizaciones de la CIG por toda Galicia

La CIG se desmarcaba de este acto institucional, haciendo el suyo propio justo a continuación, también enfrente a la estatua. En palabras de su secretario xeral, Paulo Carril, este acto anterior “é estéril” y la mejor manera de conmemorar los asesinatos de Amador Rey y Daniel Niebla era hacer movilizaciones no solo en Ferrol, sino en toda Galicia, convocando catorce para este 10 de marzo, como también una manifestación que empezará a las 20:00 horas.

En su intervención, reclamaba condiciones justas a nivel laboral, en una situación actual de salarios “en risco de pobreza polas sucesivas reformas laboráis”, en la que se “quere impoñer a precariedade do mercado laboral”, como también criticaba toda la situación nacional e internacional actual y como puede repercutir en los trabajadores.

Manifestación de CCOO

El último de los actos arrancaba en la puerta de entrada de Navantia Ferrol, con una manifestación hasta el monumento del 10 de marzo en la que, además de conmemorar esta fecha, querían reivindicar otras causas como la defensa de la sanidad pública o parar el genocidio en Palestina o la actual guerra en Irán.

En este acto querían poner en valor la declaración institucional aprobada esta mañana por el Consejo de Ministros, reafirmando su compromiso con la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación.

También había tiempo para el recuerdo a los que nos dejaron recientemente, como era el caso de Suso Díaz, exsecretario general del CCOO en Galicia y padre de la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.