O Parrulo Ferrol quiere dar la sorpresa este viernes ante los líderes de ElPozo Murcia Costa Cálida

O Parrulo Ferrol será el encargado de abrir la jornada 22 en la Primera División, visitando a ElPozo Murcia Costa Cálida, en un partido que se disputará el viernes 13, a las 19:15 horas, en el Palacio de los Deportes de Murcia y que será emitido en LALIGA+.

Antes de viajar a tierras murcianas se celebraba la habitual rueda de prensa previa con la comparecencia del jugador Penezio y del entrenador Gerard Casas, ofrecida por Gaman Crossfit, patrocinadora de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

Penezio se lamentaba del empate conseguido el pasado sábado ante el ATP Iluminación Ribera Navarra “quedándonos cerca de los tres puntos”, en un partido “muy duro” a pesar del lugar clasificatorio de los tudelanos, en una primera parte que fue “buenísima”, en el que pudieron conseguir una buena ventaja “con oportunidades de cara a gol”, pero esto solo hizo “darles fuerzas de cara a la segunda parte.”

En este nuevo partido ante ElPozo Murcia Costa Cálida espera que sea “durísimo” y saben que tendrán que estar atentos a todos los aspectos sobre la pista para poder puntuar. Para conseguirlo, están “trabajando día a día” y están “mentalizados” de que será duro y tendrán que creen en su modelo de juego.

Gerard Casas: “Hay que hacer el partido perfecto para poder puntuar”



El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, se sumaba a las palabras de Penezio al respecto del último partido, con una primera parte y siete minutos de la segunda “muy buenos”, pero que todo cambió con el tercer gol de Gonzalo Santa Cruz “lo que hizo que ellos arriesgasen e hicieran cosas en defensa que no habían hecho”, destacando de los tudelanos que son “un equipo con talento y calidad individual”, logrando empatar con el juego de cinco.

Con este punto conseguido, el objetivo de la permanencia cada vez está más cerca “y queremos cerrarlo lo antes posible”, recordando que en las últimas cinco jornadas han logrado siete puntos, siendo esto proyección de continuar en la máxima categoría una temporada más, poniendo también en valor el gol average ganado con todos los rivales que están por detrás de los ferrolanos en estos momentos en la tabla.

Respecto a la visita de este viernes, toca lo más difícil jugar ante el equipo que va líder “y está haciendo un temporadón espectacular”, sabiendo que, sobre la pista “hay que hacer el partido perfecto para poder puntuar” y no esperaba para nada que fuese un calco de lo vivido en la primera vuelta en A Malata.

Emisión en directo en establecimientos colaboadores



Este partido ante ElPozo Murcia Costa Cálida será emitido en directo en tres establecimientos colaboradores de O Parrulo Ferrol, donde se juntará la afición para animar al equipo en la distancia: El Rincón de Manu (calle Nueva de Caranza, 114), Avanti Ferrol (calle Dolores, 40) y Cafetería Golden (avenida de Esteiro, 18).