Carabela actuarán en los ‘Xoves da Capela’ del Torrente Ballester

Los actos del 8M continúan en el ciclo ‘Os Xoves da Capela’ con la actuación del grupo Carabela, este jueves 12, a las 20:30 horas, en el Centro Cultural Torrente Ballester.

Este programa da visibilidad preferente a los grupos de la escena local y gallega durante un jueves al mes y, en el caso de Carabela, es una de las grandes revelaciones de la nueva música gallega, procedentes de Noia y formado por Ana Moas, Pablo Agra, Alba Burke y Pablo Pazos.

En sus conciertos, Carabela navega desde la delicadeza a la intensidad, invitando al público a sumergirse en un mar de contrastes rítmicos y melódicos, donde la emoción y la improvisación confluyen en una experiencia envolvente y única, con un enfoque musical basado en el pop, en la electrónica y la música tradicional, orientada cara innovaciones vanguardistas.

Las entradas, con un precio desde 3 euros, ya están disponibles en la taquilla del teatro Jofre y en la web de Ataquilla.