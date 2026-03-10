O Concello de Neda programa o sábado 21 de marzo a andaina “Avanzando en igualdade”

O Concello de Neda organiza a vindeira semana unha nova edición da andaina “Avanzando en igualdade”, incluída na programación especial do Día internacional da muller. Desta volta, proponse unha ruta, con saída e meta en Albarón, que discorrera á beira do Belelle ata chegar ao Roxal, continuará en ascenso por Gandarela e Ardá e iniciará o descenso cara ao punto de partida por Alcallás e A Mourela.
A iniciativa terá lugar o sábado 21 de marzo, a partir das 10 horas, cun percorrido sinxelo para as persoas afeitas a camiñar, con saída da contorna do centro de saúde, cunha lonxitude total de 7,43 km, e un desnivel positivo (de subida) de 128 metros, parello ao de baixada.
A proposta está aberta a mozos/as de 14 anos en diante e persoas adultas. Dende esta tarde será posible inscribirse, chamando ao teléfono da biblioteca (981 390233), en horario de luns a veres de 9 a 13 e de 17 a 20 horas. As prazas son limitadas.
A andaina pola igualdade forma parte da oferta de actividades deseñada polo concello co gallo do 8M, un programa que conta co apoio do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.