Tania Sabín presenta en Neda su novela “Aquellos hilos rotos”

La Biblioteca municipal de Neda se suma esta semana a la programación municipal del 8M. Y lo hace organizando este viernes 13 al atardecer la presentación literaria de “Aquellos hilos rotos”. Se trata de la segunda novela de la escritora e ilustradora coruñesa Tania Sabín, vecina de Narón. Una novedad editorial que llega a través de Amazon.

La autora de “Marzo” apuesta en esta ocasión por una obra intimista, en la que se mezclan diferentes historias de amor y de superación personal, protagonizada por una mujer en fase de autodescubrimento que decide convertirse en escritora.

Subraya el texto de la contraportada que “Aquellos hilos rotos”, obra autopublicada este mismo año, es una “novela íntima y delicada sobre el deseo, la culpa y el momento en que decir la verdad lo cambia todo”.

Tania Sabín, estará acompañada en la presentación en Neda, que tendrá lugar a partir de las 19 horas, por el escritor y durante un tiempo bibliotecario de la villa a Juan Lada, quien firma además el prólogo de la obra. La propuesta se incluye en las actividades programadas en la localidad alrededor del Día internacional de la mujer.