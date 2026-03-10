Una empresa se presenta a transformar el Torrente Ballester en el Museo de Ferrol

Solo una empresa optará a realizar las obras de reforma del Centro Cultural Torrente Ballester en su transformación en el nuevo Museo de Ferrol, tal y como ha confirmado este martes el concejal de Contratación, Javier Díaz.

El siguiente paso administrativo lo tendrá la mesa de contratación que deberá valorar la oferta económica realizada por esta empresa y comprobar si cumple los requisitos recogidos en el pliego técnico.

Esta es una intervención que está cofinanciada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, con un presupuesto de 512.925,70 euros, de los cuales la administración autonómica aportará 250.000 euros y el Concello de Ferrol 262.925,70 euros.