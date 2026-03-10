La Armada celebrará un solemne arriado de Bandera en Ferrol con motivo del 309º aniversario del Cuerpo de Intendencia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este jueves, día 12 de marzo, a las 19:50 horas, tendrá lugar en Ferrol el solemne acto de arriado de la Bandera Nacional frente al edificio del Palacio de Capitanía General. La ceremonia estará presidida por el general de división Jaime Montero Fernández de Bobadilla, director de Asuntos Económicos de la Armada, con motivo de la conmemoración del 309º aniversario de la creación del Cuerpo de Intendencia de la Armada.

En esta ocasión participarán también, formando en el acto, los alumnos de la promoción número 100 de tenientes de la Escuela Naval Militar, que actualmente se encuentran realizando su periodo de prácticas en distintas unidades de la Armada en Ferrol.

La jornada comenzará a las 19:35 horas con la formación de la Sección de Honores del Arsenal de Ferrol y de la Unidad de Música del Tercio del Norte. Ambas unidades iniciarán un desfile desde las inmediaciones de la iglesia de San Francisco, recorriendo la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus posiciones junto al mástil de la bandera en los Jardines de Herrera, donde se desarrollará la ceremonia. Tras el arriado de la enseña nacional, el acto concluirá con la interpretación de la tradicional Oración de la Noche, un canto que forma parte de las ceremonias de la Armada.

El arriado solemne de Bandera tiene como objetivo reforzar y mantener el vínculo histórico entre la Armada y la ciudad de Ferrol. Esta ceremonia se celebra de forma periódica durante la última semana de cada mes, con excepción de los meses de julio, agosto y diciembre.