As asociacións de Narón teñen ata o 31 de marzo para actualizar os seus datos no rexistro municipal

O Concello de Narón lembra ás entidades inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións que teñen ata o próximo 31 de marzo para realizar a actualización anual de datos, un trámite obrigatorio para todas as asociacións rexistradas.
A xestión debe facerse a través da sede electrónica municipal, no procedemento “Actualización anual de datos no rexistro municipal de asociacións” (S-ASI-11), dispoñible no apartado de Secretaría Xeral, e require acceder co certificado dixital da entidade ou co certificado dixital de representante de persoa xurídica.
Dende o programa da Escola de Participación municipal ofrecen apoio ás entidades que precisen axuda para completar o proceso. As asociacións poden resolver dúbidas ou solicitar acompañamento a través do correo electrónico escolaparticipacion@naron.gal ou no teléfono 603 86 54 13, tamén dispoñible por WhatsApp. Antes de iniciar o trámite recoméndase comprobar que o certificado dixital da asociación está en vigor, xa que non é válido empregar o certificado persoal.
Este documento, que caduca cada dous anos, debe estar emitido a nome da persoa que ocupa o cargo na Presidencia ou Secretaría da entidade. Ademais, cómpre preparar previamente a documentación requirida, entre a que se inclúe o documento de actividades anual e o orzamento previsto para o exercicio, desglosado en ingresos e gastos.
No caso de que se producisen cambios na xunta directiva, deberá achegarse a acta na que conste esa modificación ou ben un certificado emitido pola Secretaría que acredite a composición actual da directiva, así como información actualizada sobre o número de persoas socias. Unha vez reunida a documentación, as entidades deberán acceder á sede electrónica do Concello de Narón, localizar o trámite S-ASI-11 e premer na opción “Tramitar agora”.
A continuación deberán identificarse co certificado da entidade e seguir os pasos indicados polo procedemento. Tras o peche do prazo de actualización, o Concello publicará na sede electrónica a relación de entidades que teñen a documentación correctamente actualizada e tamén aquelas que deban emendar algún aspecto. Neste caso abrirase un prazo de dez días hábiles para presentar as correccións necesarias.