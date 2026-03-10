La exposición «Bastión de la mente» de Daniel Mouriz podrá visitarse en la casa da cultura de Valdoviño hasta el 7 de abril

El acto de inauguración de la muestra se celebrará este viernes a las 19:00 horas.

La exposición «Bastión de la mente» del artista ferrolano afincado en Cedeira Daniel Mouriz podrá visitarse en Valdoviño a partir de este viernes 13 de marzo y hasta 7 de abril. El artista inaugura la muestra en la sala de exposiciones temporales de la casa de la cultura en un acto con entrada libre que dará comienzo a las 19:00 horas.

Mouriz trae al municipio una serie de obras de tendencia expresionista abstracta y surrealista abstracta creadas en los últimos dos años, empleando pintura acrílica y diferentes materiales -plástico, tarjeta, papel, cristal, elementos vegetales-. Mouriz señala que a través de sus creaciones canaliza la gestión de los pensamientos, emociones y conflictos, creando un refugio de claridad y determinación lejano de miedos, estrés y fracaso, convirtiendo así la mente en un aliado en lugar de un enemigo.

A partir del día 13, la muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 11 la 14 horas, y también sábados y domingos coincidiendo con la apertura del Océano Surf Museo -de 16:00 la 20:00 horas-.