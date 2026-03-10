Ortigueira moderniza el gimnasio municipal

Compartir Facebook

La inversión ronda los 14.000 euros y ha sido financiada de forma íntegra con fondos municipales.

El Concello de Ortigueira completó recientemente la mejora de las instalación del gimnasio municipal, ubicado en el edificio de la piscina. La novedad es la incorporación de una nueva máquina multifunción de ocho estaciones, diseñada para optimizar el entrenamiento de los usuarios y permitir que hasta ocho personas puedan realizar actividad física de forma simultánea.

La adquisición del equipo supuso una inversión total de 14.000 euros, sufragada íntegramente con fondos municipales.

Esta nueva dotación viene a sustituir a la anterior maquinaria, que prestaba servicio desde la apertura del gimnasio hace aproximadamente 20 años y presentaba ya un notable desgaste por el uso. Con esta renovación, el gobierno local busca garantizar una práctica deportiva más segura, eficiente y adaptada a las necesidades actuales de los vecinos que acuden con frecuencia a estas instalaciones.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, destaca importancia de esta inversión para fomentar un estilo de vida saludable. El regidor señala que “el compromiso del Concello es mantener las instalaciones en un estado óptimo, renovando aquellos elementos que, tras décadas de funcionamiento, ya habían cumplido su ciclo de vida útil”.