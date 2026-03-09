La Mancomunidad solicita la colaboración de la Xunta y de la Diputación para continuar promocionando Ferrolterra

Compartir Facebook

El presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió en la tarde de este lunes, día 9 de marzo, el pleno en el que se dio cuenta de la solicitud de subvenciones a la Xunta de Galicia (a través de la Agencia Turismo de Galicia) y a la Diputación de A Coruña para acciones de promoción turística de Ferrolterra. Además, se presentaron los resultados de los planes turísticos de 2025. El convenio solicitado a la Xunta de Galicia asciende a 56.250 euros, de los cuales 45.000 euros son acercados por la administración autonómica y 11.250 euros por la Mancomunidad. Entre otras acciones, continúa apostando por el Turismo Slow y apoyando eventos como el Ares Indiano, además de incorporar trabajos relacionados con la gastronomía local e iniciativas para valorizar el patrimonio ornitológico con la población escolar, sin olvidar la promoción del Camino a Santo André de Teixido.

De la marca Slow se indicó que en 2025 el número de establecimientos adheridos, y por tanto que participan activamente en el producto y cumplen unos requisitos verificados periódicamente, se elevó a 23 en Ferrolterra. El proyecto solicitado en la convocatoria provincial programa DP0030 asciende a 187.500, de los que 150.000 euros son acercados por la Diputación y 37.500 euros por la Mancomunidad. Con él se pretende consolidar ofertas

vertebradoras del territorio como el arte urbano y el turismo activo, mejorar productos que atienden a las características diversas de los turistas, financiar gastos relacionados con la presencia en ferias y grandes eventos, y cubrir servicios básicos como la formación de socorristas.

Sobre la formación oficial en socorrismo, se explicó que en el 2025, a pesar de haber convocado y difundido intensamente el programa, solamente 42 personas superaron las pruebas selectivas para acceder al curso (que contaba con 50 plazas), y finalmente solo 35 completaron la formación. Como dato significativo, destaca el creciente peso de las mujeres en esta profesión, ya que representan el 40% de la última promoción de socorristas. Saludos, Gabinete de Comunicación