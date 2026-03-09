Este sábado la AM «Ntra.Sra. del Carmen» celebra su 10 aniversario con «Sones Marineros»

Compartir Facebook

Con motivo de su 10º Aniversario, la Agrupación Musical Ntra. Sra. del Carmen organiza el sábado, día 14, el certamen de bandas «Sones Marineros», un evento pionero que transformará la ciudad de Ferrol en el punto de encuentro de referencia para la tradición cofrade en el noroeste peninsular.

Un formato inédito en Galicia.

Este certamen rompe con los esquemas tradicionales al proponer una jornada intensiva de más de 9 horas de música ininterrumpida. El evento reunirá a más de 400 músicos provenientes de diversas formaciones del panorama autonómico y nacional, consolidándose como el primer evento de este formato en toda Galicia.

El lugar elegido para esta ambiciosa cita es el Recinto Ferial de FIMO.

Más que música: Una experiencia inmersiva

«Sones Marineros» no se limita a las actuaciones musicales; el proyecto busca ofrecer una experiencia cultural completa que incluye:

* Feria Cofrade: Stands con Juntas de Hermandades y Cofradías

* Intercambio Cultural: Presentaciones de diversas Juntas de Cofradías para tender puentes entre diferentes localidades.

Programación y Confraternidad

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 15:15 horas y a las 16.00h con la inauguración oficial y se extenderá hasta la madrugada. Tras las actuaciones de ocho bandas de primer nivel, entre ellas la propia de la Agrupación Musical «Ntra. Sra. del Carmen»; la BCT «Nazareno y Soledad» de Astorga; la «Vera Cruz», de Santiago de Compostela; la BCT «Nuestro Padre Jesús Nazareno» de Ferrol; la BCT «Naval» de Viveiro; y la AM «Nuestra Señora del Nordés» de Ferrol; el evento concluirá con una fiesta de confraternidad que incluirá la actuación del grupo local Zest y sesiones de DJ AR estudios, buscando unir a músicos y aficionados en un ambiente festivo, para ello también se cuenta con servicio de restauración.

La conducción del evento estará a cargo de los presentadores Ramón Castro (Onda Cero Santiago) y Dani Ríos, garantizando una dinámica ágil y profesional durante toda la jornada.