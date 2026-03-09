Eventos para este martes, día 10 de marzo, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Faltan días 296 para finalizar el año.

LA FRASE DEL DÍA.-«Algunos dicen que el trabajo duro no ha matado a nadie, pero yo me digo ¿Por qué arriesgarse?» (Ronald Reagan)

Día da Clase Obreira Galega

Dia internacional de las jueces.

La Iglesia celebra la festividad de los Santos Cayo, Víctor, Alejandro, Macario, obispo, mártires Pablo y Anecto.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 10 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis.

TAL DÍA COMO HOY

(1944).-Publícase en Buenos Aires Sempre en Galiza, de Castelao.

(1972).- En ocasión de las negociaciones del convenio colectivo de Bazán, en Ferrol, los obreros Daniel Niebla y Amador Rei mueren bajo disparos de la policía y muchos otros son heridos y detenidos.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Para este martes 10 de marzo de 2026 en Ferrol, se espera una jornada marcada por lluvias ligeras y temperaturas frescas pero suaves.



Estado del cielo: Predominarán los cielos cubiertos con presencia de lluvia intermitente a lo largo del día.

Temperaturas: La máxima alcanzará los 13°C, mientras que la mínima bajará hasta los 9°C durante la noche.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es del 25% durante el día, aumentando al 45% al caer la noche.

Viento y Humedad: Se esperan vientos del suroeste con una velocidad media de 13 km/h (8 mph) y una humedad relativa alta, en torno al 75%.



TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

ANIVERSARIO DEL 10 DE MARZO

En Ferrol

Este martes se celebra el 54 aniversario de los sucesos del 10 de marzo de 1972.

—-A las 11.00 horas en el monumento al 10 de Marzo (Recimil) acto institucional de conmemoración del Día da Clase Obreira Galega. Participa también CC.OO.

—-A las 11.30 horas (Acto central) en el monumento al 10 de Marzo (Recimil) acto de ofrenda floral a cargo de la CIG..

—-A las 12.00 horas manifestación convocada por CC.OO, con salida desde las puertas de Navantia y concluirá en el mismo monumento, en el barrio de Recimil, donde se leerá un manifiesto.

—-A las 20.00 horas manifestación convocada por la CIG, con salida de las inmediaciones de la sede, avenida de Esteiro, finaliza en el Cantón.

En As Pontes

—A las 20.00 horas concentraciòn convocada por la CIG en la plaza de América.

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visita el parque cubierto del Inferniño.

10.00h.- Comisión ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

10.30h.- Las ediles de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, e de Educación, Patricia Cons, participan en la inauguración de la exposición Coñece ás investigadoras do Campus Industrial de Ferrol. CEE Terra de Ferrol.

11.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en los actos conmemorativos del día da Clase Obreira Galega. Monolito 10 de Marzo.

19.00h.- El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, asiste al Faladoiro Literario con Carmen Becerra, especialista en la obra de Gonzalo Torrente Ballester. Biblioteca Casa do Patín.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Valdoviño

12,30 h.-La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada por la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitará la Cooperativa de Lago-Valdoviño con motivo de la nueva convocatoria del Bono consolida economía social.

EN LO CULTURAL

19.00h.- En la Biblioteca de la Casa do Patín,Faladoiro Literario con Carmen Becerra, especialista en la obra de Gonzalo Torrente Ballester.

EN LO POLÍTICO-SOCIAL

As Pontes

11.00 h. El presidente de la Diputación da Coruña y alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, y la diputada de Política Social, Mar García Vidal, visitan junto al presidente de la Asociación de Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal, Félix Pena, las obras de la residencia de saúde mental de As Pontes en el lugar de Feáns, en las inmediaciones da Fraga, cofinanciada por la institución provincial con 500.000 euros.

A Capela

13.30 h. La diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, clausura la reunión de coordinación de los 12 centros que integran la Rede de Coworking de la Diputación da Coruña, que se celebre na Capela. (Coworking da Capela. Lugar de As Neves, 33).

ACTOS DEL 8 M EN ESTE VIERNES

En As Pontes

A las 12.00 horas en el Auditorio Cine Alovi, dirigido a escolares de 3º y 4º de primaria, Sarabela Teatro presentará «A cincenta que non quería comer perdices».

En Narón

Hasta el 21 de marzo en la Biblioteca Municipal, exposición Sororidade, centrada en obras literarias y cinematográficas. Como colofón, el día 13 se celebrará la tradicional Cea das Mulleres.

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. La inauguración tendrá lugar a las 19:00.

Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza dos nuevas visitas guiadas gratuitas este mes, que tendrán lugar los sábados 14 y 28 de marzo a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En la Casa da Xuventude, de Ares, 34ª edición de Galicia en Foco hasta el día 20 de este mes aglutinando en esta exposición fotográfica las mejores imágenes publicadas en los medios de comunicación gallegos durante el año 2024.

La muestra, realizada por el Club de Prensa de Ferrol y que se instala fruto de la colaboración con la Concejalía de Cultura podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y también en horario de tarde de viernes a domingo de 19:00 a 22:00 h, con entrada libre y gratuíta.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.