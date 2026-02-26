La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol celebra su Vía Crucis presidido por Jesús de la Humildad

La Delegación Episcopal de Cofradías organiza un programa de Cuaresma que incluye un acto de oración el próximo día 12 en la iglesia de Dolores.

La Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol celebra este viernes 27 un Vía Crucis. Se trata de un acto de Cuaresma que la entidad viene organizando desde 2010 y que está plenamente consolidado en el calendario de citas que configuran cada año el preámbulo de la Pasión ferrolana.

Nuestro Padre Jesús de la Humildad, de la Cofradía de la Merced, será la imagen que encabece la procesión por las calles de Ferrol, tras el rezo de las estaciones que se realizará en primer lugar, a partir de las 20.00 horas, en el interior de la capilla mercedaria.

La procesión del Vía Crucis irá por las calles María, Méndez Núñez, Real, Coruña, Dolores, Méndez Núñez, María y retirada en la capilla mercedaria. Diferentes dotaciones formadas por cofrades que se presentaron voluntariamente para ello irán sucediéndose bajo los banzos para llevar el paso. El acompañamiento musical del recorrido correrá a cargo de Acotaga.

El Vía Crucis se encuadra en el programa Cuaresma Cofrade Ferrol 2026 impulsado por la Delegación Episcopal de Cofradías de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que incluirá también un acto de oración el próximo día 12 de marzo. La cita, bajo el lema “Con María a los pies de la Cruz”, se celebrará el jueves 12 de marzo, a las 20.00 horas en la iglesia de Dolores.