El Jofre acoge este viernes la lectura del pregón de la Semana Santa de Ferrol

El acto se desarrollará a partir de las 19.00 horas y en el mismo se entregará la Medalla de Oro de la Junta de Cofradías a César Carreño y José Manuel Evia.

La Junta General de Cofradías y Hermandades celebra el viernes 6 de marzo a las 19.00 horas en el teatro Jofre, el solemne acto de lectura del pregón de la Semana Santa de Ferrol 2026.

El periodista Isidoro Valerio es la persona designada este año para anunciar las procesiones de Pasión que se desarrollarán desde el 29 de marzo, Domingo de Ramos, hasta la Pascua de Resurrección el 5 de abril, en un acto en el que la Junta de Cofradías también entregará su Medalla de Oro, a título particular, a César Carreño Yáñez y a José Manuel Evia Gende.

El evento tendrá un broche musical a cargo del coro Concerto Tempo, que este año celebra su veinte aniversario, bajo la batuta de José Antonio García Mato.

Las entradas para asistir al acto están desde hace unos días a disposición de las personas interesadas tanto en la taquilla del teatro Jofre como a través de la página de Ataquilla en internet.