El pregón de la Semana Santa Ferrolana abrió los actos oficiales de la Semana Mayor 2026

Un año más las distintas Cofradías Penitenciales están calentando motores ante las fechas de finales de este mes de marzo y principios de abril en las que sus cofrades desfilarán por las calles ferrolanas acompañando a sus “pasos” o “tronos” en los que figuran las distintas imágenes titulares y son adornados con primor por las “camareras”.

Miles de cofrades, mayores y jóvenes, desfilarán, muchas veces con auténtico sacrificio, cumpliendo con las reglas de sus hermandades.

Centenares de jóvenes colaborarán llevando a hombros los pesados “tronos “ lo que nos hace pensar en Aquel que sobre sus hombros llevaba la pesada Cruz.

Todo preparado y en marcha.

Este viernes, día 6 de marzo, se inició el programa oficial de actos con el ya tradicional Pregón. Una jornada muy especial en la que año tras año la Junta de Cofradías y Hermandades contacta con una destacada figura del mundo de la Cultura, de las Artes, de las Letras y que en esta ocasión ha designado como el “voceiro” de nuestra Semana Santa a una persona ligada a los medios de comunicación en Ferrol.

El periodista Isidoro Valerio pronunció en la tarde de este viernes en el teatro Jofre el pregón de la Semana Santa de Ferrol 2026 tejido a través de sus recuerdos de infancia, vivencias personales y familiares, con referencias al pasado y a la evolución de la Pasión ferrolana y con una llamada a dotarla de sentido conectándola con las heridas del mundo actual. El periodista llamó a prepararse para disfrutarla y sentirla, asegurando que “cualquier época es buena para venir a Ferrol, pero quien quiera conocer nuestra alma debe venir en los días de la Pasión”.

Previamente, en uno de los salones del teatro Jofre el pregonero firmó en el libro de oro en presencia del alcalde , José Manuel Rey Varela acompañado por miembros de la corporación municipal; el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar; el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros y la diputada provincial Rosa Ana García López.

Al Pregón asistieron también el presidente de la Autoridad portuaria, Francisco Barea; el almirante e hijo adoptivo de la ciudad Ignacio Frutos Ruiz; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares Pernas; Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), el capitán de navío Manuel Aguirre González ; el comisario jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, Jorge Manuel Rubal Pena; la comisaria del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; así como de los presidentes y hermanos mayores de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa junto con el presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel y el delegado diocesano Cándido Otero.

Finalizada la firma los asistentes se trasladaron a la balconada del teatro con el fin de que no faltase la «foto de familia».

Posteriormente comenzó el acto del pregón, en un teatro Jofre que registró un lleno de asistentes. El acto fue presentado por la periodista Raquel Rodríguez y contó con las intervenciones del presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel; el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

UN PREGÓN CON RECUERDOS

Isidoro Valerio habló de la esencia de la Semana Santa de Ferrol, “una celebración ecléctica” ligada a la creación del Arsenal y la explosión demográfica, con la llegada de personas de diferentes regiones, hace ahora 300 años. El pregonero viajó a su infancia, “a la sombra de las torres de San Julián”, cuando descubrió “que la Semana Santa no era una fecha en el calendario, era una emoción que se aprende por ósmosis, un latido que se incorpora al corazón y que, una vez que entra, ya nunca deja de sonar”.

Los jóvenes y las hermandades

Recordó también Valerio cuando fue capuchón de la Orden Tercera y los años 80 en los que, ya recorriendo sus primeros pasos en la radio, daba paso a Tito Casares para llamar a los jóvenes a acudir a portar los tronos. “Hoy, el panorama es muy distinto. La tradición ha echado raíces profundas y la emoción de participar es tan grande que ahora incluso existe lista de espera para quienes desean portar las imágenes. Qué hermoso es ver cómo aquella semilla de esfuerzo y fe ha florecido en nuestra ciudad, manteniendo viva la pasión de cada generación”, celebró.

Al hilo de destacar la evolución de la Semana Santa de Ferrol, habló del carácter de sus hermandades. “No busquemos solo la estética en el terciopelo o la cera, porque lo que realmente late bajo la túnica es una lección de historia viva. Sois aulas de identidad, sí, pero por encima de todo sois hogares de puertas abiertas. En un siglo donde la soledad es la epidemia silenciosa, las hermandades se levantan como ese espacio de acogida donde nadie

es extraño y donde el dolor compartido se vuelve esperanza común. Realizáis una labor social silenciosa y contundente en cada barrio. Y eso también ha de saberse y agradecerse”.

Presencia de la mujer y la música

En vísperas del 8M, el pregonero también se refirió al papel de la mujer en la construcción colectiva que es la Semana Santa de Ferrol, recordando como hace veinte años surgió el primer grupo de portadoras, y subrayando que “sin vosotras, habría estatuas en los museos, pero no habría vida en las calles”, y viajó por los ocho días que van desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección a través de sus recuerdos y vivencias, reconociendo que para él el Viernes Santo es “el epicentro de todo”, con la emoción del Santo Encuentro, el desenclavo “que recuperamos con orgullo”, la Virgen de la Soledad y el silencio sepulcral de Os Caladiños. “Es el momento en que Ferrol se mira hacia adentro”, afirmó.

No dejó de hacer referencia a la música, porque “Ferrol en Semana Santa no solo se ve, se escucha”, aludiendo a sus recuerdos de la mítica banda del Grupo 19 de los Scouts y a la desaparecida Banda Municipal de Ferrol y dando las gracias a las formaciones que actualmente siguen acompañando a las procesiones. “Vosotros hacéis que Ferrol suene a Gloria”.

Cuando Ferrol quiere, Ferrol puede

Para terminar, Isidoro Valerio exhortó al auditorio: “Preparad vuestro corazón. Que suenen los tambores en Amboage o en la plaza de Armas. Que el incienso se mezcle con el salitre de nuestra ría. Cualquier época es buena para venir a Ferrol, pero quien quiera conocer nuestra alma, debe venir en los días de la Pasión. Os invito a que estas procesiones sean un puente: entre los que creen y los que buscan, entre el Ferrol de las glorias pasadas y el Ferrol del futuro que debemos construir todos juntos. Porque cuando Ferrol quiere, Ferrol puede”.

» NUESTRA SEMANA SANTA ES UN REFLEJO DE ESFUERZO Y UNIDAD»(Fernando Iguacel)

Tras las palabras del pregonero intervino el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel, quien sobre todo quiso dirigirse a los dos homenajeados en esta jornada

«La Semana Santa de Ferrol es un reflejo de esfuerzo y unidad. En primer lugar, quiero hacer una mención especial a las cinco cofradías que componen nuestra Junta: la Hermandad de la Merced, la Cofradía de la Soledad, la Hermandad del Santo Entierro, la Cofradía de Dolores y la Cofradía de las Angustias. Cada una de ellas, con su peculiaridad, su historia y su devoción, contribuye de manera única a la grandeza de nuestra Semana Santa.

Pero, más allá de nuestras tradiciones, lo que realmente define nuestra celebración es el trabajo incansable y el amor al patrimonio religioso que cada uno de los cofrades pone en su labor diaria, en cada procesión, en cada paso, en cada detalle. Es este esfuerzo colectivo el que nos permite vivir con orgullo nuestra Semana Santa, un evento que no solo es un referente para Ferrol, sino también para toda Galicia. A todos los que, desde el anonimato o desde la primera fila, hacen posible que todo esto suceda, les debemos un agradecimiento sincero».

agradecimientos y medallas

«Y, cómo no, quiero aprovechar este momento para reconocer y agradecer a todas las instituciones que nos apoyan y colaboran con nosotros a lo largo del año. El trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Ferrol, la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia, la Armada, así como con todas las entidades locales públicas y privadas. Su apoyo es esencial para garantizar la continuidad de nuestra Semana Santa y para que podamos seguir mejorando y creciendo en todos los aspectos. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento».

«Hoy, en este pregón, tenemos también el privilegio de rendir homenaje a dos grandes de nuestra Semana Santa. Dos personas cuya dedicación y esfuerzo han dejado una huella imborrable en nuestras cofradías y en la propia historia de la Semana Santa de Ferrol.

Quiero destacar a José Evia Gende, quien durante más de treinta años fue hermano mayor de la Cofradía de la Soledad. Uno de los rasgos más destacados de su mandato fue la defensa constante de una línea de austeridad, recogimiento y sobriedad en los desfiles procesionales, evitando excesos ornamentales y manteniendo un marcado carácter penitencial, fiel a la tradición histórica de su cofradía .

La otra persona a la que queremos rendir homenaje en este Pregón es César Carreño Yáñez, quien fue hermano mayor de la Cofradía de la Merced desde 2002 a 2014 ( 12 años ) y presidente de la Junta de Cofradías, desde 2014 a 2025 ( 11 años ). César ha sido un líder incansable, una persona comprometida con el crecimiento de nuestra Semana Santa, y durante su mandato se han alcanzado logros que hoy siguen siendo la base de nuestra identidad. Gracias a su gestión, nuestra Semana Santa es lo que es hoy: un referente de fe, cultura y tradición. César, tu labor ha sido ejemplar, y en esta tarde te agradecemos profundamente todo lo que has hecho por nuestra comunidad cofrade y por nuestra ciudad».

ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE ORO

Y ya se pasó al acto de la entrega de las medallas de oro de la Junta de Cofradías y Hermandades. La secretaria de la Junta, María José Paz, dio lectura al acta de concesión de este distintivo, a título particular, a José Manuel Evia Gende, hermano mayor de la Cofradía de la Soledad durante más de 30 años, y César Carreño Yáñez, anterior presidente de la Junta de Cofradías entre 2014 y 2015.

«UN ESTÍMULO, UNA MOTIVACIÓN DE RENOVACIÓN, UN PUNTO Y SEGUIDO» (José M. Evia)

Fernando hizo entrega en primer lugar de la medalla y el título a José M. Evia Gende quien seguidamente pronunció unas palabras de agradecimiento. Se dirigió en primer lugar a sus antiguos miembros de la Junta de Cofradías «por haberme considerado acreedor del honor de recibir la medalla de oro , que recibo con sentimiento y emoción, pues para mi es un gran orgullo, un privilegio recibir este galardón que no solo valoro en lo personal sino como el reflejo del apoyo, la confianza y la colaboración de quienes me han acompañado estos años en el caminar cofrade»

«Mi agradecimiento por el trato que en todo momento he recibido de la Junta General de Cofradías, entidad de la que he formado parte a lo largo de este tiempo, así como de las cofradías de la ciudad.

Es un honor y un motivo de profunda gratitud, y no puedo expresar suficientemente lo honrado y feliz que me siento.

Recibir este galardón no solo es un momento de orgullo para mi, sino un estímulo, una motivación de renovación, un punto y seguido para mantener mi compromiso y pasión con la Semana Santa, que valoro como verdad, admiro como belleza y me cautiva por sus encantos»

«QUE A SEMANA SANTA NOS AXUDE A CONSTRUIR UN MUNDO MÁIS XUSTO» (César Carreño)

Y tras la entrega de la medalla de Oro a César Carreño, éste manifestó, tras agradecer la entrega de la Medalla de Oro,» Grazas de corazón á Xunta por este xesto que me honra profundamente e que sinto como un recoñecemento compartido con tantas persoas que, ao longo destes anos, camiñaron ao meu lado. Estou especialmente feliz de compartir esta distinción con José Evía, amigo de tantos anos na Xunta de Confrarías, con quen compartín traballo, ilusións e moitas horas de dedicación á nosa Semana Santa. Permítanme tamén lembrar hoxe a Jesús Sueiras, presidente da Confraría das Angustias, xa falecido; un compañeiro e amigo que tanto traballou pola nosa celebración e que hoxe, sen dúbida, tamén se sentiría partícipe deste momento».

Judas, Caifases y Poncios Pilatos

«Cada Semana Santa volvemos a revivir la historia de un hombre inocente: traicionado por Judas Iscariote, acusado falsamente por Caifás y condenado por Poncio Pilato. Es una historia que pertenece al pasado, pero que nos interpela con dureza hoy. Porque en el mundo en el que vivimos siguen existiendo Judas, Caifases y Poncios Pilatos y, por desgracia, siguen muriendo inocentes. Lo vemos en las guerras que devastan pueblos enteros, en el sufrimiento de los civiles atrapados en los conflictos y en la muerte que hoy mismo golpea lugares como Gaza y tantos otros rincones donde la dignidad humana parece haberse olvidado.

Por eso resuenan con tanta urgencia las recientes palabras del papa León XIV al advertirnos que “la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo mediante un diálogo razonable, auténtico y responsable”. Y fue taxativo al recordarnos: “¡Ay de quienes intentan arrastrar a Dios a participar en guerras! Dios pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz o han fomentado el conflicto”.

Que a Semana Santa, coa súa profunda mensaxe de fe, de dor e de esperanza, nos axude a todos a construír un mundo máis xusto, máis humano e máis fraterno.

Fernando, a min tocounme vivir a Semana Santa da pandemia… espero sinceramente que a ti non che toque a do meteorito. Moitas grazas a todos».

«QUE LA PAZ DE LA PASCUA SEA UNA REALIDAD» (García Cadiñanos)

Finalizado el acto de entrega de las medallas de oro tomó la palabra, en primer lugar el Obispo de Mondoñedo – Ferrol, Fernando García Cadiñanos, quien se refirió a la Semana Santa Ferrolana desde su aspecto religioso. Quiso agradecer «a Cesar Carreño y Evia el trabajo para que nuestra Semana Santa se desarrolle de la mejor manera posible».

«Deseo al nuevo equipo, con ánimos al nuevo presidente, el eterno secretario Fernando Iguacel, mis mejores deseos para que la Semana Santa sea referente internacional; y un mensaje para “que se note” en las calles, en nuestra ciudad… pero sobre todo, en nuestro corazón y en nuestra fraternidad·y que juntos rememos en la misma dirección».

«Se pronunció hoy varias veces la palabra abrir, pues bien..abrámonos también al diferente, al que es distinto, a los otros, para crecer juntos en la fraternidad, para que la Paz de la Pascua sea una realidad», finalizó el obispo diocesano.

«COMPROMISO Y PASIÓN» (Martina Aneiros)

Seguidamente la Delegada Territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros destacó la relevancia de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional “non só unha mina relixiosa e cultural senon tamén un motor turístico e económico, moi relevante a nivel galego». Puso además en valor el trabajo de todas las personas que contribuyen a que esta celebración sea una realidad y atraiga cada año a millares de personas y reivindicó la Semana Santa ferrolana como patrimonio de toda una ciudad que “non entende de idades” y una muestra del compromiso y la pasión con la que Ferrol vive estos días tan especiales. La representante de la Xunta destacó la aportación del evento a la desestacionalización de la oferta turística de Galicia e invitó a visitar estos días la ciudad.

Martina Aneiros, comprometió, una vez más, el apoyo del Gobierno gallego, a la celebración de la Semana Santa ferrolana.

«EL CONCELLO DE FERROL ESTARÁ SIEMPRE CON LA SEMANA SANTA» (Rey Varela)

Por su parte el Alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela, puso fin a las intervenciones. Saludó a las autoridades , a los miembros de la Junta y a «todolos ferrolán de corazón que senten a Semana Santa». «Reunímonos para falar da nosa Semana Santa, eu o fago como alcalde pero sobre todo como ferrolán, unha honra e un profundo orgullo compartir con todos vos que chega á emoción, que chega á conmemoración da Paixón, morte e resurrección, de Xesús. Estamos ante unha celebración que é relixiosa, pero que tamén significa a nosa identidade como pobo».

«Es el reflejo de generaciones que con su generosa dedicación supieron mantener vivo un legado de fe y de cultura durante más de 4 siglos». «Nuestra ciudad logró que no sea un acontecimiento que congrega solo a devotos, lo que igualmente sería todo un éxito. Entre todos conseguimos la implicación de toda ciudad, que millares de visitantes vengan atraídos por la nosa de extraordinaria riqueza».

«As nosas rúas enchense de momentos de incalculable valor artístico, obras de arte que conmoven polo seu rrealismo, e a o seu carón as bandas coas súas marchas, que acompañan os desfiles procesionáis sinten unha profunda emoción, que non se pode explicar e que so podese vivir». «Na nosa retina quedan tamén grabados os colores dos hábitos das diferentes cofradías e hirmandades, os milleiros de flores que engalanan os tronos e o inconfundible aroma do incienso. Todo baixo unha atmósfera única na que cofrades, portadores, músicos, ferrolás e visitantes comparten unha experiencia que marca». «Quen por primeira vez o vive sabe que vai a repetir»

Preparados para recibir a miles de personas

Continuó Rey Varela señalando que « En Ferrol estamos preparados para recibir a miles de personas Gracias a este referente turístico de primer nivel. Unas nos acompañarán las rúas guiadas por la suave devoción y fe. Otras resultando de un evento cultural sobresaliente y de una serie de actividades turísticas preparadas para esas fechas. Esta es la mayor muestra de nuestra idiosincracia

Desde luego, ninguno se puede considerar de Ferrol, si no siente la Semana Santa. Es nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, y nuestra forma de entender la fe, porque si algo es la Semana Santa…es tremendamente ferrolana. Es una oportunidad de pasear por nuestros barrios de la Magdalena, Ferrol Vello, Esteiro….., y de reencontrarnos con amigos, con mucha gente que regresa, a su ciudad para ver a Ferrol vestido de largo, afortunadamente la Semana Santa está muy arraigada en la ciudadanía. Gracias a todos vosotros. Desde las personas de más edad hasta las más jóvenes están comprometidas e implicadas. Eso es lo que a la Semana Santa mas grande».

«Xuntos debemos como pobo coidar este legado. Protexer o noso, patrimonio relixioso, cultural, e difundilo. Isto non está reñido co século XXI. A Semana Santa une tradición, renovación, pasado, e futuro. Sempre co debido respeto á tradición, e a fe relixiosa que profesamos. A nosa Semana Santa soubo evolucionar e abrirse a todo o mundo. Estou seguro de que esta premisa seguirá vixente con o novo presidente da Xunta de cofradías e con todo o seu, equipo, apoiado magníficamente polos los presidentes e irmáns maiores».

Importante esfuerzo de todos los ferrolanos

«Quiero, por lo tanto, aprovechar este momento para agradecer el importante esfuerzo que hacemos todos los ferrolanos por que esta ciudad siga avanzando. Desde luego, me siento muy afortunado de contar con tantos

ferrolanos que quieren que cada día su ciudad sea un poco mejor. Y para eso, desde luego creo que es todo un ejemplo, la junta general y todas y cada una de las cofradías, somos un referente gracias a todos vosotros».

Tras referirse al Pregonero y a Evia y Carreño, con agradecimiento por su labor, Rey Varela finalizò su intervenciòn » con un compromiso, como no puede ser otra manera. Ferrol y el Concello de Ferrol estarán siempre con la Semana Santa. Es nuestra semana grande, es nuestra seña de identidad, en un momento como el que estamos viviendo, tenemos que apostar por esta Semana Santa, que nunca le ha faltado a Ferrol por lo tanto, contad con el apoyo incondicional del ayuntamiento de Ferrol y de su alcalde, para que Ferrol siga creciendo y para que la Semana Santa de Ferrol siga creciendo. Viva la Semana Santa de Ferrol, viva Ferrol.«.

El acto como es habitual contó con intérprete de lengua de signos.

Concierto

Tras estas palabras, muy aplaudidas por los asistentes se puso final a las intervenciones y se pasó a la parte musical, a cargo de una magnífica actuación, magistral, del Coro Concerto Tempo, bajo la dirección de José Antonio García Mato.

Ofrecieron un selecto programa, «Media vita» (arreglo de Michael McGlynn-1964); «Locus iste» (Anton Bruckner-1824-1896); «Soon I will be done» (William L. Dawson-1899-1990); «Sleep» (Letra Charles Anthony Silvestri-Música Eric Whitacre-1970); y «Miña Terra» (Letra y Música José A. García Mato- 1977)