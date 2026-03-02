Inaugurada la exposición de maquetas sobre la Semana Santa, de Carlos Macías e Iván Talegón

Compartir Facebook

La concejala de Turismo, Maica García, acompañada del presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, Fernando Iguacel, inauguraron en la mañana una exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad. “Esta exposición es un aliciente más para visitar la oficina de turismo y conocer algo más de nuestra Semana Santa Ferrolana, de Interés Turístico Internacional”, afirmó la concejala.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

Maica García avanzó que la muestra está abierta hasta el 5 de abril. Los centros educativos interesados en visitarla podrán solicitar cita en ferrolturismo@ferrol.es.