Centenares de personas se manifestaron en Ferrol el 8-M. Gráficas de Galicia Ártabra

Fot.Galicia Ártabra

Centenares de personas recorrieron en la tarde de este domingo las calles del centro de Ferrol convocadas por la Marcha Mundial das Mulleres con el fin de, un año más, reivindicar el 8-M, reivindicando los derechos  sociales y laborales de la mujer y su lucha por conseguirlos.

Como es costumbre y a los sones de un grupo de batukada los manifestantes portando un buen número de pancartas y entonando diversos slogans, se dirigieron hasta la plaza de Armas en donde se leyó un manifiesto.

Las gráficas de Galicia Ártabra son elocuentes, desde la concentración ante el local territorial de la Xunta al recorrido por las calles de A Magdalena.

