Ferrol contará con nuevos aglomerados en la avenida de la Residencia y en Mandiá

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La avenida de la Residencia y la carretera de Carreira-Chá, en Mandiá, serán totalmente aglomeradas dentro del POS+2025, cofinanciado por la Deputación de A Coruña y de las cuales la junta de gobierno local de Ferrol ha aprobado este lunes su expediente de contratación de obra.

Así lo daba a conocer en rueda de prensa el alcalde, José Manuel Rey Varela. Para la primera de las intervenciones, la avenida de la Residencia, el presupuesto será de 217.232,68 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, una vez sean adjudicadas.

Estas obras empiezan en la rotonda que la conecta con la FE-13 y de 738 metros de longitud que da acceso, entre otros, al Hospital Arquitecto Marcide, al Hospital Naval, al CAMF, al CEIP Leixa y el CEE Terra de Ferrol.

Debido al elevado tráfico que soporta esta vía diariamente presenta muchos daños, debido a la falta de mantenimiento que se ha agravado en estas últimas semanas por las condiciones meteorológicas adversas.

En esta intervención se ejecutará una capa de veinte centímetros de hormigón en masa, posteriormente se realizará el fresado de la superficie y se complementará con una capa de rodadura de seis centímetros de aglomerado en caliente, además del pintado de la señalización vial.

Por otra parte, en la carretera de Carreira-Cha, en Mandiá, tiene un presupuesto de 49.425,52 euros y un plazo de ejecución de un mes, una vez sea adjudicada, en un camino transitado por vehículos ligeros que acceden a la zona y que, en la actualidad, se encuentra muy deteriorada, repavimentándose.

Al mismo tiempo, la junta de gobierno local también ha adjudicado el aglomerado de la calle Casquido a la empresa Francisco Gómez y Cía SL, por 72.519,99 euros y un plazo de ejecución de tres meses.