Rueda compromete ayudas al marisqueo por los temporales «si son necesarias»: «La Xunta estará a la altura»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha comprometido ayudas para el sector del marisquero «si son necesarias» ante la mortandad existente tras el paso del tren de borrascas en Galicia.

«Si son necesarias las ayudas, entiendo que algún tipo de ayuda será necesaria, la Xunta de Galicia, como siempre, estará a la altura«, ha afirmado a preguntas de los medios tras el Consello de este lunes. Al respecto, apunta que se está en la «fase final» de análisis de los bancos marisqueros para evaluar cada caso.

Explica Rueda que la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha estado en las últimas semanas sobre el terreno evaluando los daños. Constata que en algunas zonas «el daño es importante«, si bien hubo «alguna alegría en alguna zona concreta», en donde «las propias mariscadoras decían que la situación no era tan mala como se pensaba».

MORTANDAD

Precisamente, esta semana el coordinador de biólogos de la provincia de Pontevedra, Fernando Febrero, dependiente de la Consellería do Mar, explicaba, que la situación del marisqueo es «bastante mala» tras las lluvias registradas durante el invierno, que provocaron un aumento de agua dulce en las rías y, como consecuencia, una elevada mortandad de bivalvos.

Apuntaba Fernando Febrero que los fondos de ría «suelen estar más afectados» por el agua dulce, por lo que la mortandad suele ser «moderada o severa«. Esta crisis, que considera «puntual«, viene arrastrada de la de 2023, ya que al bivalvo «no le dio tiempo» a recuperarse de las lluvias del otoño de esa anualidad porque, apunta, necesitan entre «año y medio, dos años o tres».

ZAMBURIÑA EN LA RÍA DE FERROL

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha dado cuenta del convenio de colaboración, dentro del proyecto Redemar, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), para evaluar el estado de las poblaciones de zamburiña en la ría de Ferrol.

Este estudio está financiado por la Xunta con un importe de casi 168.000 euros durante el periodo 2026-27 en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa). Así, se elaborará un plan para la recuperación de este bivalvo de cara a una conservación y gestión sostenible.

Analizará el hábitat de esta especie, su ciclo fenológico, la captación de semilla local y la identificación de sustratos presenciales en los diferentes estadios de crecimiento. Este proyecto ahondará en mantener la capacidad extractiva, «a través del conocimiento sólido que permita tomar decisiones de gestión eficaces a medio y largo plazo», explica la Xunta.