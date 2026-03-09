La Casa do Deporte contará con una cubierta totalmente renovada en las obras de la ‘Cidade do Deporte’

Compartir Facebook

Uno de los principales problemas que presenta el pabellón de la Casa do Deporte en Caranza son los continuos parches que hay que realizar periódicamente en su cubierta debido a las goteras y filtración del agua en su interior, algo que se agrava principalmente cada vez que llueve.

Este lunes la junta de gobierno local ha dado el visto bueno al proyecto básico y de ejecución para la reparación y mejorar integral de la instalación, dentro de las obras de la ‘Cidade do Deporte’ con un importe de 188.329,82 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Así lo anunciaba el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela en rueda de prensa, en una actuación que esperaba que pueda salir a licitación en los próximos días y cuenta como principal punto de intervención la renovación integral de la cubierta actual, retirando la chapa y se colocará una nueva tipo panel sándwich aislado, adaptada al uso deportivo, con el objetivo, además de evitar las goteras, de mejorar el comportamiento térmico y reducir la aparición de condensaciones en su interior.

La luz amarilla de la que dispone la instalación también se modernizará con nuevas luces LED de altas prestaciones, que permitirá mejorar la iluminación y reducir el consumo energético, como también a nivel de accesibilidad se construirá una rampa que da acceso a la pista, substituyendo las actuales escaleras.