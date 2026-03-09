Ogmios Proyecto realizará la primera fase de las obras de la cubierta del estadio de A Malata

Las obras de reforma de la cubierta del estadio de A Malata empezarán en poco tiempo, tras adjudicar este lunes la junta de gobierno local esta intervención a la empresa Ogmios Proyecto SL, por 3.212.403,93 euros y un plazo de ejecución de siete meses, incluida dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’.

Así lo anunciaba en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, con el objetivo de que puedan empezar lo antes posible.

Esta primera fase corresponde al del 85% de la cubierta y que se dividirá su actuación en 16 partes, compatibilizando estas obras con la práctica deportiva en esta recta final de la temporada para el Racing de Ferrol.

El regidor recordaba que la semana pasada se aprobaba el proyecto de la segunda fase de obras, del 15% restante de la cubierta, tras recibir el visto bueno de la Demarcación de Carreteras del Estado, debido a su proximidad a la FE-13, esperando que pueda salir a licitación en los próximos días.