Licitadas las obras de accesibilidad en las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, en Caranza

Los accesos de la unidad vecinal 5 de Caranza serán completamente remodelados para adaptarlos a los tiempos, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local la licitación de las obras, por un importe de 88.759,76 euros.

Así lo anunciaba este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención que afectará a las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, en concreto a los bloques 20, 24, 25 y 27 y que da servicio a 140 viviendas.

Esta es una intervención necesaria en la zona debido a las barreras arquitectónicas existentes en una de las primeras construcciones que se hicieron en el barrio en la década de 1970, que impiden el tránsito total o parcial de sillas de ruedas, además de la ausencia de rampas de acceso en estos edificios, algo que se implementará en esta actuación, con sus correspondientes barandillas, mejorándose también la accesibilidad con recorridos peatonales en todo este entorno.

Además, también se crearán cinco plazas nuevas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.