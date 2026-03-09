O’Mega retoma su paro indefinido de médicos en primaria tras una primera semana con más de 26.000 consultas suspendidas

Compartir Facebook

La huelga de médicos convocada por el sindicato O’Mega en atención primaria ha arrancado su segunda semana con un seguimiento de un 3,88% en el turno de mañana de este lunes y tras haber suspendido 26.668 consultas en Galicia durante la semana pasada.

Según ha informado la Consellería de Sanidade, por áreas sanitarias, el seguimiento ha sido del 4,62% en la de A Coruña e Cee; en la de Ferrol, del 3,91%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 2,82%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 2,22%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,5%; en la de Pontevedra e O Salnés, 3,32%; y en la de Vigo, 7,01%.