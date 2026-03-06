A Área Sanitaria de Ferrol conmemora a 8M compartindo experiencias

«Mulleres da Sanidade. Exemplos que inspiran» reuniu este venres a profesionais, a 64 alumnos e alumnas de 2º da ESO do CPI A Xunqueira de Fene, e do Colexio Cristo Rey de Ferrol, a cinco docentes, e a 7 mulleres que traballan na Área Sanitaria de Ferrol.
Alumnado da comarca e mulleres profesionais da Área Sanitaria de Ferrol uníronse este venres 6, no salón de actos do Hospital Arquitecto Marcide, nun acto para celebrar o Día da Muller, que se conmemora o 8 de marzo. Mulleres da Sanidade. Exemplos que inspiran reuniu este venres 6 a profesionais, a 64 alumnos e alumnas de 2o da ESO do CPI A Xunqueira de Fene, e do Colexio Cristo Rey de Ferrol, a cinco docentes, e a 7 mulleres que traballan na Área Sanitaria de Ferrol, e que, como indican dende a organización algunhas delas “ocupan postos tradicionalmente de homes”.
O obxectivo deste encontro é intercambiar experiencias e que as futuras xeracións coñezan o sistema sanitario máis de preto dende o punto de vista da igualdade e a integración efectiva nun sistema no que o 80% dos profesionais son mulleres. En definitiva, dar visibilidade e poñer en valor o labor das mulleres na sanidade pública.
A xerente da Área Sanitaria de Ferrol, única muller de tódalas áreas sanitarias, abriu o acto destacando que “debemos incorporar o talento feminino nos espazos de decisión, porque enriquece as organizacións e fai máis diversos os equipos. Os roles estereotípicos de xénero teñen apresado tanto a mulleres como homes durante décadas, e iso imposibilítaos para se desenvolver noutros roles distintos dos esperados”.
Houbo un espazo tamén para o agradecemento a participar nesta mesa redonda -organizada dende a Dirección de Recursos Humanos da Área Sanitaria de Ferrol, en colaboración coa Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde- tanto ó alumnado como as Ampas de Ferrol, porque “nos dá unha oportunidade única de transmitir e informar do noso traballo ás novas xeracións”.
As participantes nesta acto foron a facultativa do Servizo de Oftalmoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol e vicepresidenta 2ª do Consello Xeral dos Colexios de Médicos de toda España (CGCOM), Rosa Arroyo Castillo. A médico interna residente (MIR) de Uroloxía do Complexo, Ainoha Antequera Granados. A enxeñeira da Área Sanitaria ferrolá, Silvia López Gómez. A xefa de sección de xestión administrativa do Complexo, secretaria do Comité de Ética, e da Asociación deportivo cultural da Área, Amanda Gómez Costa. A encargada de quenda do Hospital Naval do Complexo, Victoria Amo Piñeiro. A persoal de seguridade da Área, Ana García Núñez; e a directora de Enfermaría, Isabel Turnes Cordeiro. Quedan representadas así, diferentes categorías profesionais, sanitarias e non sanitarias.
Non ós teitos de cristal e a importancia das ganas e a vocación
A oftalmóloga Rosa Arroyo destacou que “as mulleres somos o 70% do persoal sanitario a nivel nacional e internacional, con todo estamos lonxe de alcanzar esa proporción nos postos de liderado, só un 20% en investigación; e que dar visibilidade e incorporar o talento feminino nos espazos de decisión enriquece as organizacións sanitarias porque as fai máis diversas e inclusivas”. Dialogou cos rapaces e rapazas, amosando exemplos de superación e liderado. “Chegamos ata aquí pola experiencia e o traballo de mulleres e homes que nos inspiraron, e, agora, a nosa responsabilidade é non poñer tabiques nin teitos de cristal á casa dos nosos soños”, enfatizou.
A residente de Uroloxía, Ainoha Antequera foi explicando as súas funcións en paralelo a un vídeo que amosaba os distintos momentos do seu traballo nesta especialidade, Uroloxía, que “clasicamente foi de homes e como agora na maioría dos servizos hai máis urólogas. Non hai un espazo reservado para nós, podemos e debemos estar en todos. Dá igual que sexamos homes ou mulleres, temos que poñerlle ganas”.
Pola súa banda, a enxeñeira Silvia López ensinou fotos das instalacións dos hospitais Naval e Marcide do Complexo, e recordou ós asistentes que “os enxeñeiros nos encargamos de organizar as revisións, mantementos preventivos, obras. En Mantemento, só somos tres mulleres, dúas administrativas e eu, de entre 48 persoas que se ocupan de electricidade, mantemento, ou calefactores. entre outras cuestións”.
Aproveitou este acto para falar ós más novos de ecoloxía e coidado do medio ambiente lembrando o proxecto de Economía Circular, “o medio ambiente e a saúde están relacionados e por este motivo o Sergas aprobou unha Estratexia de Economía circular no marco da que se realiza o cálculo da pegada de carbono, ou mellora na xestión de residuos, entre outros, e polo que fomos premiados co galardón Sanidade polo clima”.
A xefa de sección de xestión administrativa do Complexo, Amanda Gómez, deu conta das súas responsabilidades na xestión de permisos e xubilacións de todo o persoal. Tamén falou da importancia do traballo en equipo amosando as súas funcións tamén nun Comité de Ética asistencial, e como se chega a resolución dun conflito co diálogo e o consenso, independentemente do xénero. Falou tamén de Adescafe, a asociación deportivo cultural dos e das traballadoras da Área, que os une a todos máis alá da actividade asistencial.
Pola súa banda, a encargada de quenda do Hospital Naval do Complexo, Victoria Amo, falou da figura dos celadores e celadoras como o motor invisible da sociedade, nunha profesión orixinariamente de homes. Agora son xa nesta Área 122 mulleres neste ámbito, do total de 184. Explicou ó alumnado como se ocupan de moi diversas cousas imprescindibles nun centro hospitalario, como “levar pacientes, e trasladar correo, medicacións ou mostras”.
A persoal de seguridade da Área, Ana García, explicoulles que “a seguridade tamén é cousa de chicas, que non vai de músculos, senón de cabeza, de manter a calma, e de protexer ás persoas”. Lembroulles que “romper estereotipos é cousa de todos. Que o talento non ten xénero. Que merecemos as mesmas oportunidades. E que a igualdade comeza cando deixamos de pór etiquetas”.
Por último, a directora de Enfermaría da Área ferrolá, Isabel Turnes, expuxo que a «enfermaría foi unha profesión esencialmente feminina porque leva implícito o coidado, historicamente asociado á muller”, pero cada vez se incorporan tamén máis homes. E quixo deixar claro que “o liderado, a forza, e a capacidade non entende de xéneros, que a nosa profesión avanza cara á especialización e a investigación e que a vocación é imprescindible en calquera profesión”.
Posteriormente, abriuse un espazo para que o alumnado participara, e os e as rapazas presentes puideron facer as preguntas que consideraron necesarias.
Ó finalizar os relatorios, o alumnado trasladouse á entrada principal do Hospital Arquitecto Marcide para as seguintes estacións de actividades, talleres de simulación de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) a cargo de profesionais da Unidade de Coidados Intensivos do CHUF; e talleres de Lavado de mans, orientados pola enfermaría de Medicina Preventiva da Área Sanitaria de Ferrol.