Luz verde al proyecto de Caranza de ‘Abrir Ferrol ao mar’

La fachada marítima de Caranza, desde la entrada por Telleiras contará con una imagen totalmente remodelada dentro de la última fase de las obras de ‘Abrir Ferrol ao mar’ y que ha sido aprobada este lunes por la junta de gobierno local.

Así lo daba a conocer en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una inversión que tendrá una dotación en su primera parte de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses, con el objetivo de estar finalizado en 2027.

Esta última fase se dividirá en dos partes. La primera de ellas será la actuación en 32.000 metros cuadrados de espacio público, en el entorno del paseo marítimo de Caranza y de 600 metros de longitud, en el que se creará un nuevo espacio público “de calidade”, que en la actualidad presenta “unha importante degradación ambiental”, contando que también incluye una zona del recorrido del Camino Inglés.

Se reorganizará esta zona, integrando esta área en el barrio de Caranza, convirtiéndola en una zona de espacio ciudadano, en el que se incluirán además de nuevas sendas, una nueva zona de juegos, una zona multiusos con función de mirador y un auditorio al aire libre; todo ello incluyendo nuevos árboles que tendrán en cuenta el crecimiento de las raíces para no repetir errores del pasado en esta zona, además de un nuevo sistema de riego y canalización de servicios de la futura ‘smart city’.

En esta primera parte también están incluidos otros proyectos ya anunciados como la creación de 24 nuevas plazas de aparcamiento en la parcela de calle Fonte da Greza y otras 50 en la parcela casi colindante de la calle Telleiras, al aprobarse en el pleno municipal su uso residencial a dotacional, que se sumará a la renovación integral de las 55 plazas de aparcamiento que dispone en la actualidad el Auditorio y que presenta un estado muy degradado.

La nueva playa, en la segunda parte

La segunda parte de esta intervención será la destinada a la nueva playa que complementará este proyecto de remodelación en estos 600 metros y que el gobierno municipal está ultimando desde hace más de un año con la Demarcación de Costas del Estado para que pueda dar su visto bueno.

La actual playa de Caranza también tendrá una actuación integral de renovación de su arena existente y que ambas puedan contar con la aportación necesaria para el disfrute de los vecinos y visitantes.