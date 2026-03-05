Actos del 8 M en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La comarca de Ferrolterra inicia la conmemoración del 8 de Marzo de 2026 con una amplia agenda de actos institucionales, culturales y reivindicativos bajo lemas que apuestan por la «igualdad real» y la visibilidad de la mujer. El programa de actos previstos es el siguiente

EN FERROL

Día 6-viernes

—El Ateneo Ferrolán organiza una jornada de reflexión, debate y reivindicación en el marco del Día Internacional da Muller Traballadora. La jornada se impartirá a las 18.00 horas y contará con tres charlas:

–Do Día Internacional da Muller Traballadora ao 8M: entre a reivindicación e a celebración. A cargo de María Pardo Fernández, pedagoga y activista.

–Corpos en suscrición: Only Fans dende a crítica radical. A cargo de Miriam Couceiro Castro, escritora y socióloga.

–As mulleres na ilustración arqueolóxica: un conto mal contado. A cargo de Cristina Seoane Novo, doctora en Historia y arqueóloga.

Día 7-sábado.

—A las 17.00 horas, “Roteiro de Ferrol en Feminino” para el tejido asociativo de la ciudad.

—En esta misma jornada se instalará en Parque Ferrol el Punto Lila y Arco iris, que estará operativo de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

—Además se desarrollarán sesiones de microteatro itinerante en diferentes locales de hostelería y comerciales de la ciudad y de la zona rural, que serán anunciados en www.ferrol.gal/microteatros8m. Habrá pases de 12.00 a 15.00 horas y de 19.30 a 00.00 horas. En total, se ofrecerán diez sesiones de 15 minutos de duración con el objetivo de reivindicar el 8M a través de las artes escénicas.

Día 8-domingo

—A las 18.00 horas , en el Jofre, acto institucional de entrega del XVIII galardón del 8M a la cantante María Manuela.

—A las 19.00 horas, manifestación convocada por la coordinadora de la Marcha Mundial das Mulleres en Ferrolterra con salida de la zona de la delegación territorial de la Xunta

Día 12-jueves

—De 9.00 a 14.00 horas en la plaza de Armas se instalará el punto Agresión OFF.

—A las 19.00 horas tertulia de Isabel López Díaz-Robles en la Casa da Muller.

Día 23-lunes

–A las 11.00 horas, “Roteiro de Ferrol en Feminino” para los centro educativos.

Día 27-viernes

— A las 18.00 horas en la Casa de la Mujer, y dentro del programa el Club de Lectura, se contará con las presencia de la escritora Sofía Díaz Campos,

El programa se completa con otras actividades como scape room en centros educativos (de lunes 9 a viernes 27)

—ooOoo–

EN ARES

Dia 9-lunes

— Marcha Camiña pola Igualdade, iniciativa con la cual se pretende celebrar y reivindicar la inclusión igualitaria en la sociedad a través de la práctica deportiva.

El recorrido de la marcha será de 1 kilómetro por el núcleo urbano de la villa y comenzará a las 12.00 horas, con fin en la Plaza da Constitución.

También se llevará a cabo una andaina de 6 kilómetros con inicio a las 10.15 horas, que se podrá realizar con mascotas, y cuya salida y meta estará ubicada en la citada plaza.

La inscripción será gratuita y podrá realizarse a través de la web oficial del Concello.

EN AS PONTES

Día 6-viernes.

—A las 12:00 h. en la Casa Dopeso, para los más pequeños (alumnado de 1º y 2º de primaria), se representará «Inventoras con mentes curiosas» de A Xanela do Maxín.

—A las 20:30 h. en el Auditorio Cine Alovi se presenta la obra de teatro «As alumnas», con Anabel Gago y Mónica Caamaño,

—En los centros educativos se impartirá el taller «Medrar sendo ti», enfocado en educación sexual y diversidad para alumnos de 5º y 6º de primaria.

Día 7-sábado

—A las 10:00h en el Aula polivalente de la Casa Dopeso, Candela Carregal dirigirá un taller de «Solo pelviano» diseñado para mujeres de todas las edades.

Día 10-martes.

—A las 12.00 horas en el Auditorio Cine Alovi, dirigido a escolares de 3º y 4º de primaria, Sarabela Teatro presentará «A cincenta que non quería comer perdices».

Día 12-jueves

—A las 19:00h en el Conservatorio de As Pontes la ponente Carme Tubío Barreira ofrecerá el relatorio «En Clave feminina. Muller e canción galega», destinado al profesorado y alumnado del centro.

Día 13-viernes

—En los centros educativos se impartirá el taller «Medrar sendo ti», enfocado en educación sexual y diversidad para alumnos de 5º y 6º de primaria.

Día 14-sábado

A las 10:00h en el Aula polivalente de la Casa Dopeso, Candela Carregal dirigirá un taller de «Solo pelviano» diseñado para mujeres de todas las edades.

Día 26-jueves.

—El final de la programación del 8-M estará a cargo de Carlos Godoy con el espectáculo familiar «A historia de Rata o Pirrata«, a las 18:00h en la Casa Dopeso.

EN CEDEIRA

Día 8-domingo

—En el Auditorio Municipal acto institucional en el que se incluirá la lectura del manifiesto, la entrega de premios del II Concurso de Carteis 8M y una performance intergeneracional bajo el título As que estiveron, as que están e as que virán.

Día 13-viernes

—La Asociación de Mulleres da Vila de Cedeira entregará el premio Muller da Vila a Menchu Iglesias, vecina del municipio, ejemplo de resiliencia tras superar una lesión medular con 17 años.

EN FENE

Día 6-viernes

—Presentación del documental Mulleres da Reconversión, impulsado por la Diputación. El acto tendrá lugar a las 18.00 horas, en la Casa da Cultura, y contará con la presencia de sus protagonistas; el director del proyecto, Iago Varela; la directora de Navantia-Fene, Carla Chawla; la diputada de Igualdade de la Deputación da Coruña, Sol Agra; y de la alcaldesa, Sandra Permuy

— Con motivo del 8M, se colgó de la fachada de la Casa do Concello una faja elaborada por las «mulleres do gancho», que al igual que en años anteriores se suman a la festividad con un mensaje de igualdad.

EN MUGARDOS

Día 6-viernes

—A las 12.00 horas, concentración y la lectura del manifiesto institucional, delante del concello

Día 12-jueves

—Presentación “Programa diverXentes”, programa destinado a madres, padres, profesionales, y ciudadanía en general. A las 17:00 horas en el Local Social de la Rúa Castelao.

Día 20-viernes

—Campaña Agresions off- Eu digo non á Violencia de xénero. Xunta Galicia

20/03/2026.- Campaña Agresions off- Eu digo non á Violencia de xénero. Xunta Galicia

Día 27-viernes

— “Obradoiro muller e sáude”, a las 17:00 horas en el Local Social da Rúa Castelao. Imparte Escola Galega de Saúde para Cidadáns.

EN NARÓN

Día 7-sábado

—A las 11.00 horas, se celebrará en la Biblioteca Municipal la lectura del cuentacuentos infantil a cargo de Ana Meilán, «Que pasaría se o mundo quedase sen bágoas?»

Día 8-domingo

—”V Carreira e Andaina pola Igualdade”, con salidas del pabellón de A Gándara a las 10.00 horas para menores, a las 11.00 horas para adultos que la realicen corriendo y a las 11.05 para quienes la realicen andando.

—En el Centro de Interpretación dos Museos Industriais de Xuvia (CIMIX) el acto institucional Muller do Ano 2026.

—del 9 al 21 de marzo en la Biblioteca Municipal ,exposición Sororidade, centrada en obras literarias y cinematográficas, y el sábado 7, a las 11.00 horas, se celebrará el cuentacuentos infantil a cargo de Ana Meilán, Que pasaría se o mundo quedase sen bágoas?. Como colofón, el día 13 se celebrará la tradicional Cea das Mulleres.

EN NEDA

Día 6-viernes

—En la Casa de la Cultura, “Abrindo camiños de igualdade”, un acto institucional que pondrá el foco en las historias de distintas mujeres trabajadoras de la villa.

Día 12-jueves

—En la Casa de las palmeras, charla-coloquio con la matrona del centro de salud local que lleva por título “A muller nas diferentes etapas da vida. Benditas hormonas”.

Día 13-viernes

—En la biblioteca municipal presentación literaria de la obra “Aquellos hilos rotos” de Tania Sabín.

Día 20-viernes

—En la Casa de la Cultura, estreno del espectáculo musical “Una señora orquesta” de Ailén Kendelman.

Día 21-sábado

—Clásica andaina “Avanzando en igualdad”

Otras actividades

En el campo educativo, los coles públicos recibirán la visita, en la tercera edición de “Rompiendo moldes”, de noticias vecinas de Neda que optaron por profesiones “masculinizadas”. Volverán además los talleres de micromachismos y estereotipos al CEIP de Maciñeira, CEIP Sano Isidro e IES Fernando Ardilla. Y el instituto acogerá además un escape room temático para alumnado de uno de sus cursos. Completa la programación especial, en la que no faltará la iluminación conmemorativa de la Casa Consistorial, la Reunión de mujeres de Neda, prevista para lo 29 de marzo.

EN VALDOVIÑO

Día 6-viernes

—Los alumnos del CPI Atios participarán en el taller Fóra de xogo, centrado en la identificación de machismos en el deporte.

Día 7-sábado.

—A las 18.00 horas en la Casa de la Cultura acto central del 8-M con el homenaje a María Jesús García Funcasta, la primera mujer que entró a formar parte de la directiva de la asociación de vecinos de Lago, en 1979, desde donde impulsó proyectos de tal calado como la creación del local social o la puesta en marcha de las primeras actividades como baile o fútbol sala. Incluirá también la representación de la obra Mulleres en tempos dalgún día, del grupo de teatro del Centro Cultural Rosalía de Vilaboa.

Los alumnos del CPI Atios participarán en el taller Fóra de xogo, centrado en la identificación de machismos en el deporte.

EN SAN SADURNIÑO

Día 6-viernes

— Tradicional colgado de la bandera feminista y un acto simbólico en el se colgarán mandiles para representar el peso de los cuidados.

Día 8-domingo

—Se encenderá una iluminación especial y se publicará en redes sociales una nueva entrega de Falando sen Cancelas con la oboísta Iria Folgado Dopico.

Otras actividades

—Exposición Serea de Cores, de Carme Romero Díaz, que se podrá visitar en la galería de la Casa do Concello hasta el 31 de marzo.