Ferrol homenajeó en el 8-M a María Manuela en un acto conmemorativo del Día de la Mujer

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

(Fot. Eiravedra)-La cantante y pintora ferrolana María Manuela Díaz Orjales ha sido premiada con el XVIII Galardón 8M por su trayectoria personal, artística y social, por el concello de Ferrol, en un acto conmemorativo del Día de la Mujer, celebrado en la tarde de este domingo en un teatro Jofre abarrotado, presidido por el alcalde José Manuel Rey Varela.

Acompañaron al regidor María Elvira Miramontes Más, edil de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade, y el teniente alcalde Javier Díaz Mosquera, así como otros miembros de todos los grupos municipales. También asistieron, entre otros, la senadora, Verónica Casal Míguez; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares Pernas; la comisaría jefe de la Policía Nacional de Ferrol-Narón,Cristina Ochoa Nalda; el ex alcalde Xaime Bello Costa; galardonadas de otros años y representaciones de entidades sociales, vecinales, y culturales.

El acto fue presentado por la periodista de la COPE-Ferrol Ada Romero quien recordó que » esta xornada non é só unha data no calendario, senón unha chamada colectiva á memoria, ça xustiza e ao compromiso».»Un día para celebrar avances, si, que houbo moitos afortunadamente, máis tamén para lembrar que a igualdade real aínda é un camiño que debemos percorrer xuntas e xuntos».

Seguidamente la edil Miramontes Más pronunció unas palabras de saludo y destacando la figura de la homenajeada, subrayando que su obra y actitud vital han estado marcadas por la «coherencia, a liberdade creativa e o compromiso coa cultura galega». Miramontes aprovechó su intervención para lanzar un mensaje político claro, «Nestes tempos de incerteza e política convulsa, o goberno de Ferrol defende a igualdade cada día, combatendo os discursos negacionistas. Ás mulleres non necesitamos ser salvadas, necesitamos ser respectadas».

Siguió un vídeo con testimonios y felicitaciones de personalidades de la cultura como Xoan Rubia, Aurora Marco, Nani García y Chelo Loureiro, quienes elogiaron la figura de Díaz-Orjales.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, cerró las intervenciones políticas subrayando el valor del reconocimiento a una trayectoria «inspiradora» que, a su juicio, ayudará a seguir avanzando hacia una sociedad mejor, «incompatible violencia de xénero».

«A educación é a ferramenta máis potente para que podamos dar fin ás diferenzas impostas entre os xéneros. Nesa educación, son moi importantes os referentes e entre eles está nosa homenaxeada» manifestó Rey Varela.

En este sentido, ha destacado el impacto «profundo e sostido» de María Manuela, y que fue un «referente humano, comprometéndose activamente coa súa contorna máis próxima» ao longo da súa vida. «Sen dúbida estamos #ante unha muller inspiradora merecedora deste galardón», ha indicado.

Tras las palabras del regidor se procedió a la entrega del 18º Galardón, pergamino institucional y gargantilla por parte del alcalde y los representantes de los grupos municipales, Elvira Miramontes,María del Carmen Pieltain Ana Lamas, María del Mar López y Nerea Purriños , y la foto de familia

Como es costumbre no faltó la «foto de familia»

María Manuela tomó la palabra visiblemente emocionada. » Síntome tan honrada, querida e agradecida. Penso que as alegrías como esta debemos gozalas coma se non houbese mañá», declaró la artista, quien quiso agradecer al Concello, a su ciudad y a su familia el cariño recibido.

La homenajeada ha recogido el galardón y ha agradecido al Gobierno local este reconocimiento.

El broche de oro a la jornada lo puso la propia homenajeada, quien, acompañada a la guitarra por Manuel de Pico y su hijo Sergio Varela, ofreció una pequeña actuación musical. «Quería agasallaros con algo que creo que fago mellor que falar en público, que é cantar«, bromeó Maria Manuela antes de interpretar una selección de su repertorio, («Una negrita», «Só quedeime», «Coimbra», «Meus amores» y «Ven que te levo»), cerrando así una tarde de reivindicación, memoria y cultura en igualdad en un acto conmemorativo del Día de la Mujer.

Destacar la modernización de las escenografías, que llamaron la atención, por su belleza y buen gusto, algo distinto a lo que se nos tiene acostumbrados en anteriores galas,y que se debe Leonor Bermejo, jefa de protocolo del concello de Ferrol.