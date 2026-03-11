Narón acolle a presentación de «Soño de liberdade», unha viaxe literaria desde a Galicia do racionamento ata a democracia.

O calendario cultural de Narón marca unha parada obrigatoria para este xoves, 12 de marzo. A partir das 19:30 horas, os andeis da Librería Day (Estrada da Gándara, 140) servirán de escenario para a presentación de Soño de liberdade, o agardado regreso á ficción da investigadora e escritora Marisa Castro.
Tras o fenómeno editorial de A saga das curandeiras, Castro volve á actualidade literaria cunha obra que reivindica a memoria das mulleres que naceron entre o silencio da posguerra e o balbordo da democracia.
A autora estará arroupada durante o acto pola escritora e guionista Alicia Freire, nunha xornada que promete ser un punto de encontro entre a historia social de Galicia e os lectores da comarca.
Unha crónica de independencia en dúas linguas
A novela, que chega ás librerías da man de Hércules de Ediciones con versións tanto en galego como en castelán, sitúa o foco en Sabela Couto, unha protagonista nada en 1949 que simboliza a loita pola autonomía persoal.
A través dunha narración que viaxa desde as cartillas de racionamento ata a conquista da liberdade, Marisa Castro debulla a dureza do rural e a fenda de clases coa precisión de quen coñece a fondo a nosa historia.
O evento deste xoves ofrece unha oportunidade única para conversar cunha das voces máis sólidas da divulgación e a narrativa galega actual sobre a importancia de rescatar os relatos de vida que foron silenciados polo «que dirán».
A autora: Marisa Castro
Nacida en Segade do Barrio da Ponte (Lugo) en 1955, Marisa Castro é investigadora, divulgadora e docente, cunha longa traxectoria no ámbito da micoloxía e a botánica.
Doutorada na USC e profesora durante máis de tres décadas na Universidade de Vigo, recibiu diversos recoñecementos, como o premio “Lois Peña Novo” polo uso do galego na ciencia, o título de “Bióloga do Ano” (2022) e o premio “Colegios Profesionais” de Galicia (2023). A saga das curandeiras foi a súa primeira novela e mereceu no 2023 o Premio “Martín Sarmiento”.